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Bağımsız uzmanların iddiaları aydınlatması lazım

Almanya Başbakanı Merkel, Şam'da kimyasal silahla saldırı yapıldığı yönündeki iddiaların bağımsız uzmanlar tarafından aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Bağımsız uzmanların iddiaları aydınlatması lazım

Almanya Başbakanı Merkel, Şam'da kimyasal silahla saldırı yapıldığı yönündeki iddiaların bağımsız uzmanlar tarafından aydınlatılması gerektiğini söyledi.

22 Ağustos 2013 Perşembe 08:23
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Bağımsız uzmanların iddiaları aydınlatması lazım
BERLIN

Stuttgart kentindeki bir etkinliğe katılan  Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Stuttgarter Zeitung" adlı gazeteye konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Suriye’de ne olduğunun henüz belli olmadığını belirterek, bunu bağımsız uzmanların aydınlatılması gerektiğini ifade etti.

Bunun açıkça korkunç bir suç olabileceğini vurgulayan Merkel, olayın araştırılması konusunda bağımsız uzmanlara görev verilmesi için BM kararının genişletilmesi gerektiğini, uluslarararası devletler topluluğunun buna hazır olmasını ümit ettiğini bildirdi.

Avrupa ülkelerinin Suriye’deki muhalefete silah sevkiyatı yapmasına karşı olduğunu yineleyen Merkel, "Biz ilkelerimize göre çatışmaların olduğu bir bölgeye silah sevkiyatı yapmayız, yapamayız" dedi.

Merkel, Suriye’deki muhalefetin çok parçalı olduğunu dile getirerek, bazı ülkler silah sevkiyatı yapıyorsa da bunların "yanlış ellere geçmemesi" yönünde dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Lübnan'da kimyasal silah protestosu

Lübnan'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye bir grup, Suriye'nin başkenti Şam'daki kimyasal silah saldırısını protesto etti.

Başkent Beyrut'taki Eş-Şuheda (Şehitler) Meydanı'ndan, Batı Asya İçin Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) merkezine yürüyen göstericiler, Şam'da kimyasal silah kullanımını kınadı.

Arapça ve İngilizce yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in kimyasal silah kullanmasına ve ihlallerine sessiz kalan uluslararası toplumu "tepkisizliğe" son vermeye çağırdı.

ESCWA merkez binasının önünde grub adına basın açıklamasını okuyan Suriyeli aktivist Bassam Haşmu, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin, "Kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını araştırmak için" Şam'da bulunduğu esnada işlenen katliamı araştırması için Guta bölgesine gitmesini talep etti.

Katar, kimyasal silahlı katliamı kınadı

Katar resmi haber ajansının haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığı, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere, uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve Suriye halkına karşı işlenen katliamlara son verilmesi için harekete geçmeye çağırdı.

Haberde, bakanlığın açıklamasında, ''Suriye rejimi, uluslararası hukuka tamamıyla aykırı olan kimyasal silahları kendi halkına karşı kullanarak tüm kırmızı çizgileri aşmıştır'' ifadesine yer verildiği bildirildi.

Suriye'de meydana gelen katliamı şu ana kadar kınayan tek Körfez ülkesi olan Katar, Esed yönetimi terk edene kadar Suriye muhalefetine desteğe devam edeceğini açıklamıştı.

AA

Son Güncelleme: 22.08.2013 08:23
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaMarkel
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