'Bağımsız politikamız' olduğu için baskı uygulanıyor

MOSKOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "bağımsız politikaya" sahip olduğu için Rusya'ya baskı uygulandığını söyledi.

Kremlin Sarayı'nda düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, "Rusya'ya baskı yapılmasının nedenleri belli. Biz bağımsız iç ve dış politika uyguluyoruz ve egemenliğimiz konusunda pazarlık yapmıyoruz. Bu tutumumuzdan herkes hoşlanmayabilir ama bu başka türlü olamaz" dedi.

Putin, Rusya'yı uygulanan yaptırımların, istenilen sonucu vermediğini belirterek, "Rusya'nın başlıca siyasi güçleri ve iş dünyası ne olduğunun farkında ve ne yapılması gerektiğini biliyor. Hızlıca alınan tedbirler piyasalarda durumun istikrara kavuşmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizinin sorumlusunun "Rusya'ya yaptırım uygulayanlar" olduğunu savunan Putin, kısa zamanda Rusya'ya karşı oluşabilecek potansiyel zorluklar ve risklerin belirlenmesi ve ulusal güvenlik stratejisinin buna göre ayarlanmasını istedi.