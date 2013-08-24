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Bağdat'ta patlamalar: 10 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerindeki patlamalarda 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Bağdat'ta patlamalar: 10 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerindeki patlamalarda 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

24 Ağustos 2013 Cumartesi 08:14
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Bağdat'ta patlamalar: 10 ölü
BAĞDAT

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın güneyindeki Ed-Dura bölgesindeki Halid bin Velid Camisi yakınlarına konan bombanın cemaatin çıkışı esnasında patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Aynı bölgede Mahmud Maruf Camisi yakınlarındaki patlamada ise 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Bağdat'ın kuzeyindeki el-Azamiye semtinde Ömer bin Abdulaziz caddesindeki patlamada da 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Bağdat'ın güneybatısındaki El-Cihad mahallesindeki patlamada ise 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Bağdat'ın güneyindeki Arap Cebbur bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin yol kenarına döşediği bombanın patlaması sonucu 2 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı.

Bağdat'ın kuzeyindeki Et-Tarimiye kazasında bir polis devriye aracının hedef alındığı saldırıda ise 1 polis hayatını kaybederken, 2'si de yaralandı.

Silahlı kişiler Bağdat'ın batısındaki Nafak eş-Şurta bölgesinde bulunan bir emlakçı dükkanına saldırdı. Olayda dükkan sahibi hayatını kaybederken oğlu ağır yaralandı.

AA

Son Güncelleme: 24.08.2013 08:15
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Bağdatta Patlamalar: 10 ölü
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