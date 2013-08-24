Bağdat'ta patlamalar: 10 ölü

BAĞDAT



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın güneyindeki Ed-Dura bölgesindeki Halid bin Velid Camisi yakınlarına konan bombanın cemaatin çıkışı esnasında patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Aynı bölgede Mahmud Maruf Camisi yakınlarındaki patlamada ise 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.



Bağdat'ın kuzeyindeki el-Azamiye semtinde Ömer bin Abdulaziz caddesindeki patlamada da 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Bağdat'ın güneybatısındaki El-Cihad mahallesindeki patlamada ise 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.



Bağdat'ın güneyindeki Arap Cebbur bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin yol kenarına döşediği bombanın patlaması sonucu 2 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı.



Bağdat'ın kuzeyindeki Et-Tarimiye kazasında bir polis devriye aracının hedef alındığı saldırıda ise 1 polis hayatını kaybederken, 2'si de yaralandı.



Silahlı kişiler Bağdat'ın batısındaki Nafak eş-Şurta bölgesinde bulunan bir emlakçı dükkanına saldırdı. Olayda dükkan sahibi hayatını kaybederken oğlu ağır yaralandı.





AA