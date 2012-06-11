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Bağdat'ta patlama: 6 ölü

Kazımiye'de havan topu saldırısı

Bağdat'ta patlama: 6 ölü

Kazımiye'de havan topu saldırısı

11 Haziran 2012 Pazartesi 09:48
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Bağdat'ta patlama: 6 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Kazımiye semtinde havan topu mermisiyle yapıldığı bildirilen saldırı nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.  
Irak polisinden bir yetkili, Kazımiye semtinin merkezinde bulunan Kurayş Meydanı'na 3 havan topu mermisinin düştüğünü, olayda ilk belirlemelere göre, 6 kişinin öldüğünü, 21 kişinin yaralandığını söyledi.
Yetkili, ölen ve yaralananların çoğunu, Şiilerin 12 imamlarından Musa Kazım'ın türbesini ziyaret edenlerin oluşturduğunu kaydetti.
Kazımiye semtinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı, bu kapsamda türbeye giden tüm yolların araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. Musa Kazım'ın ölüm yıl dönümü merasimleri dolayısıyla son günlerde türbe, ziyaretçi akınına uğramaya başladı.
Öte yandan, saldırının önce pazaryerine bırakılan bir paketin patlatılması sonucu meydana geldiği sanıldı. Daha sonra art arda gerçekleşen patlamaların havan topu mermisiyle yapılan saldırılardan kaynaklandığı saptandı.

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 01:49
Anahtar Kelimeler:
IrakBağdat PatlamaKazımiyeHavan Saldırısı
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