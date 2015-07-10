Bağdat'ta 'Dünya Kudüs Günü' gösterisi

BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla gösteri düzenlendi.



Bedir Tugayları ve Haşdi Şabi'ye bağlı yüzlerce milisin katıldığı gösteriye, bazı Şii ve Sünni din adamlarıyla aşiret liderleri de iştirak etti.



Ayetullah Humeyni, İran'ın dini lideri Ali Hameney, Lübnan'daki Hizbullah örgütü Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve Iraklı Şii otorite Ali es-Sistani'nin posterlerini taşıyan Şii milisler, gösteri alanına çizilen İsrail bayrağının üzerinden geçti.



Bedir Tugayları komutanlarından Muin el-Kadimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DAEŞ ile cephelerde savaşan Irak halkı Filistin halkını unutmadı. Onlarla dayanışma göstermek için bu töreni düzenledik. Bizim gerçek savaşımız her zaman İsrail ile olacak" dedi.



Ramadi'de DAEŞ'e yönelik askeri operasyonlara da değinen Kadimi, şunları söyledi:



"Son bir haftada yeni plan ve stratejilerle hayata geçirdiğimiz operasyonlarda Ramadi ve Felluce'ye çok yaklaşıldı. Felluce tamamen Haşdi Şabi'nin ablukası altında ve önümüzdeki günlerde geri alınacak" ifadelerini kullandı.



"Filistinli kardeşlerimizin uğradığı zulmü unutmayız" diyen Binbaşı Ebu Kadım ise "İslam ülkelerine fitne sokan ve çocuklardaki masumiyeti katleden İsrail ile savaşmaya hazırız" diye konuştu.



Humeyni tarafından 1979 yılında ilan edilen "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla her yıl ramazan ayının son cuma günü bazı İslam ülkelerinde törenler düzenleniyor.



