Bağdat'ta bombalı saldırı: 9 ölü

BAĞDAT

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 9 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentte Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Bankalar caddesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Başkentin kuzeyindeki Şellal çarşısında bir başka bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ise 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralıların yardımına koşan sivillerin toplanması sırasında düzenlenen ikinci bir intihar saldırısında da ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık şiddet olaylarına ve bombalı saldırılara sahne oluyor.