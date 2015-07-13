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Bağdat'ta bombalı saldırı: 9 ölü

Bağdat'ta bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.

Bağdat'ta bombalı saldırı: 9 ölü

Bağdat'ta bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.

13 Temmuz 2015 Pazartesi 10:11
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Bağdat'ta bombalı saldırı: 9 ölü
BAĞDAT

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 9 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentte Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Bankalar caddesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Başkentin kuzeyindeki Şellal çarşısında bir başka bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ise 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralıların yardımına koşan sivillerin toplanması sırasında düzenlenen ikinci bir intihar saldırısında da ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık şiddet olaylarına ve bombalı saldırılara sahne oluyor.

AA

Son Güncelleme: 13.07.2015 10:01
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Bağdatta Bombalı Saldırı: 9 ölü
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