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Bağdat yönetimi IKBY'deki memur maaşlarını gönderdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Maliye Bakanlığı, Bağdat merkezi yönetiminin memur maaşlarını gönderdiğini duyurdu.

Bağdat yönetimi IKBY'deki memur maaşlarını gönderdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Maliye Bakanlığı, Bağdat merkezi yönetiminin memur maaşlarını gönderdiğini duyurdu.

19 Mart 2018 Pazartesi 12:59
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Bağdat yönetimi IKBY'deki memur maaşlarını gönderdi

İlgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak Merkez Bankası yaklaşık 260 milyon dolar göndererek IKBY'deki memur maaşlarının iki gün içerisinde ödeneceği ifade edildi.

Açıklamada, Bağdat'ın gönderdiği ödeneğin Sağlık; Eğitim, Belediye, İçişleri, Maliye, nüfus dairesi memurlarıyla birlikte şehit aileleri ve siyasi mahkumlara dağıtılacağı bilgisine yer verildi.

Peşmerge maaşları da dahil

Irak devlet televizyonunda yayımlanan Başbakanlık açıklamasında, "IKBY'ye memur maaşları gönderildi. Buna Peşmerge maaşları da dahil." ifadeleri kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Peşmerge MaaşlarıIKBYBağdat Yönetimi
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