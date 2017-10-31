Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110143
ALTIN
155.457
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.0485
EURO
4.4358
Biz "Sadece Sus"alım Aykut söylesin
Biz "Sadece Sus"alım Aykut söylesin
'Uni Butik'
'Uni Butik'
En çok kazanan tenisçi Federer
En çok kazanan tenisçi Federer
'Kestane, Türkiye'ye veda ediyor'
'Kestane, Türkiye'ye veda ediyor'
'FETÖ ve PKK'nın sığınağı Avrupa'
'FETÖ ve PKK'nın sığınağı Avrupa'
Flaş Haber
Yerel basın destek bekliyor
Kapat

Bağdat'tan Kerkük'te 'yabancı güç bulundurmama' kararı

Irak Parlamentosu, Kerkük'te merkezi yönetime bağlı güçler dışında hiçbir gücün bulundurulmaması ve karargah açılmaması kararı aldı.

Bağdat'tan Kerkük'te 'yabancı güç bulundurmama' kararı

Irak Parlamentosu, Kerkük'te merkezi yönetime bağlı güçler dışında hiçbir gücün bulundurulmaması ve karargah açılmaması kararı aldı.

31 Ekim 2017 Salı 13:25
27 Okunma
Bağdat'tan Kerkük'te 'yabancı güç bulundurmama' kararı

Irak ParlamentosuKerkük'te merkezi yönetime bağlı güçler dışında hiçbir gücün bulundurulmaması ve karargah açılmaması kararı aldı.

Parlamentodan yapılan yazılı açıklamada, "Parlamento, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde federal güçler dışında hiçbir gücün bulundurulmaması ve karargah açılmaması kararı aldı." denildi.

Parlamento ayrıca, halkın bulunduğu alanlarda İsrail bayrağı açanları cezalandırma kararı da aldı.

Irak güvenlik güçleri 16 Ekim'de, yaklaşık 3 yıl boyunca Peşmerge'nin denetiminde kalan Kerkük'te tam kontrolü sağlamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Irak ParlamentosuKerkük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kongo'da 600 bine yakın çocuk 6 ay içinde ölebilir'
'Kongo'da 600 bine yakın çocuk 6 ay içinde ölebilir'
'Kuzey Kore'de tünel çöktü: 200 kişi öldü' iddiası
'Kuzey Kore'de tünel çöktü: 200 kişi öldü' iddiası
"Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun hayata geçmesi bizi heyecanlandırıyor"
"Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun hayata geçmesi bizi heyecanlandırıyor"
Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocukları şiddet mağduru
Arakanlı Müslüman kadın ve kız çocukları şiddet mağduru
Cadılar Bayramı'nda ABD'de rekor bekleniyor
Cadılar Bayramı'nda ABD'de rekor bekleniyor
Myanmar'a uluslararası baskı sürdürülsün çağrısı
Myanmar'a uluslararası baskı sürdürülsün çağrısı
'Katalan lider Puigdemont Belçika'ya gitti'
'Katalan lider Puigdemont Belçika'ya gitti'
Kerkük'ten Erbil'e kaçan aileler yardım bekliyor
Kerkük'ten Erbil'e kaçan aileler yardım bekliyor
Özbekistan Hava Yolları'nın Semerkant-İstanbul seferi bugün başlıyor
Özbekistan Hava Yolları'nın Semerkant-İstanbul seferi bugün başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ