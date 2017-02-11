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Bağdat'ta patlama: 2 ölü 7 yaralı

Bağdat'ta halk pazarına giden yolun yakınına yerleştirilen mayının patlaması sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bağdat'ta patlama: 2 ölü 7 yaralı

Bağdat'ta halk pazarına giden yolun yakınına yerleştirilen mayının patlaması sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

11 Şubat 2017 Cumartesi 16:28
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Bağdat'ta patlama: 2 ölü 7 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta halk pazarına giden yolun yakınına yerleştirilen mayının patlaması sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği 7'sinin ise yaralandığı belirtildi.

Bağdat emniyet teşkilatında görevli Yüzbaşı Nezhan Hazır, AA muhabirine, "Bağdat'ın güneyindeki Reşid kasabasındaki halk pazarına giden yolun kenarına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yerleştirilen mayının patlaması sonucu iki sivil hayatını kaybetti." dedi.

Olayda 7 sivilin de yaralandığını aktaran Hazır, yaralıların en yakın sağlık merkezlerine sevk edildiğini ifade etti.

Saldırıyı üstlenen olmazken, bulguların terör örgütü DEAŞ'ı gösterdiği kaydediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakBağdatMayının patlaması
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