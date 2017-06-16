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'Bağdadi'nin öldürüldüğünü teyit edecek bilgiye sahip değilim'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürüldüğü iddiasına ilişkin henüz bunu yüzde yüz teyit edecek bilgiye sahip olmadığını söyledi.

'Bağdadi'nin öldürüldüğünü teyit edecek bilgiye sahip değilim'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürüldüğü iddiasına ilişkin henüz bunu yüzde yüz teyit edecek bilgiye sahip olmadığını söyledi.

16 Haziran 2017 Cuma 15:07
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'Bağdadi'nin öldürüldüğünü teyit edecek bilgiye sahip değilim'

MOSKOVA 

Moskova'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanlığının DEAŞ lideri Bağdadi'nin 28 Mayıs'ta Rakka'ya düzenlenen hava saldırısında öldürülmüş olabileceği açıklamasına yönelik bir soruya cevap verdi. Lavrov, "Bu açıklamaları ben de duydum. Henüz bunu yüzde yüz teyit edecek bilgiye sahip değilim." dedi.

Terör örgütü liderlerinin öldürülmesi haberlerinin her zaman büyük ses getirdiğini belirten Lavrov, "Ancak bu tür örgütlerin daha sonra savaşma kapasitelerini yeniden sağlayabildiği tecrübe ile sabit bir durum. Bu DEAŞ ve Nusra için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus uçaklarının 28 Mayıs'ta Rakka yakınlarında DEAŞ'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı bir binayı vurduğu ve 30'u saha komutanı olmak üzere yaklaşık 330 militanın öldürüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, Bağdadi'nin vurulan binada olduğu ve öldüğü bilgisinin farklı kaynaklardan teyit edilmeye çalışıldığı ifade edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BağdadiLavrovRusyaRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
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