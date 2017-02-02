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BAE, İran'a protesto notası verdi

BAE, Yemen'de meşruiyet karşıtı milislere yasa dışı yollarla silah tedarik ettiği gerekçesiyle İran'ın Abu Dabi Maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak, protesto notası verdi.

BAE, İran'a protesto notası verdi

BAE, Yemen'de meşruiyet karşıtı milislere yasa dışı yollarla silah tedarik ettiği gerekçesiyle İran'ın Abu Dabi Maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak, protesto notası verdi.

02 Şubat 2017 Perşembe 16:03
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BAE, İran'a protesto notası verdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen'de meşruiyet karşıtı milislere, yasa dışı yollarla silah tedarik etmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade etmek için İran'ın Abu Dabi Maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak, protesto notası verdi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'na bağlı, Hukuk İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Abdurrahman el-Avdi, İran'ın Abu Dabi maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak, "İran'ın Yemen'de meşruiyet karşıtı milislere yasa dışı yollarla silah tedarik ettiği gerekçesiyle" protesto notası verdi.

Milislere yasa dışı yollarla silah tedarikinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bu kapsamdaki bağlayıcı maddelerini ihlal ettiği ve Yemen'in egemenliğine yönelik bir saldırı olduğunu kaydeden Avdi, bu durumun, çatışmayı körüklediğini söyledi.

Avdi, BMGK'nın bu bağlamdaki 2216 sayılı kararının açık olduğunu vurgulayarak, "Yemen'de aralarında insansız hava araçlarının olduğu İran'a ait silahlar, son zamanlarda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından hedef alındı. İran'ın silah tedariki, bu bağlamdaki uluslararası kararları açık şekilde ihlal etmektedir." ifadesini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BAEİranYemenYasa Dışı Yollarla Silah Tedarik
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