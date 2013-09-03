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Baba Bush "Mandela'yı öldürdü"

ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush, sözcüsünün hatası nedeniyle, Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Mandela'nın öldüğünü zannederek taziye mesajı yayımladı.

Baba Bush "Mandela'yı öldürdü"

ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush, sözcüsünün hatası nedeniyle, Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Mandela'nın öldüğünü zannederek taziye mesajı yayımladı.

03 Eylül 2013 Salı 08:17
416 Okunma
Baba Bush
ANKARA

ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush, sözcüsünün hatası nedeniyle, hastaneden taburcu edilen ve tedavisi evinde süren Güney Afrika'nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın öldüğünü zannederek taziye mesajı yayımladı.

Bush, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "özgürlüğe en fazla inanlardan biri olan Mandela'nın ölümünün, eşi Barbara ve kendisini derinden üzdüğünü" belirtti. Bush mesajında, "ülkesinin tarihini değiştiren Mandela'nın cesaretini takdir ederek, ailesine ve Güney Afrikalılara başsağlığı" diledi.

Ancak Mandela'nın taburcu edilmesi haberini Bush'a öldü şeklinde ileten sözcü Jim McGrath, büyük hata yaptığını kısa süre anladı ve özür diledi. Sözcü, Twitter hesabındaki açıklamasında, Washington Post gazetesinin Mandela'nın evine gönderildiğine ilişkin haberinin başlığını yanlış anladığını belirterek, "hatanın Bush'a değil tamamen kendisine ait olduğunu, herkesten özür dilediğini" ifade etti.

Kritik durumu süren ve yoğun bakım almaya devam etmesi gereken eski devlet başkanı Mandela dün 8 Haziran'da kaldırıldığı hastaneden taburcu edilmişti.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 08:17
Anahtar Kelimeler:
BushMandela
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