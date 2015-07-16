Baba Bush evinde düştü

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ABD'nin eski başkanlarından George H.W. Bush'un, Maine'deki yazlık evinde düştüğü ve yaralandığı bildirildi.

Bush ailesi sözcüsü Jim McGrath, kaza sonucu boyun kemiklerinden biri kırılan 91 yaşındaki Bush'un Portland'daki Maine Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush, 1989 ve 1993 yılları arasında görev yapmıştı.

Bush, hayattaki en yaşlı, eski başkan olarak biliniyor.

George H. W. Bush, aynı zamanda ABD’nin 43. başkanı George W. Bush’un babası.

Parkinson hastalığının bir türünden tedavi gören Bush, aralık ayında da solunum yetmezliği nedeniyle bir hafta hastanede kalmıştı.