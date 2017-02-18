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Bab'dan kaçan Suriyelilere yardım

İnsani Yardım Vakfı, Bab'daki DEAŞ zulmünden kaçarak çevre köylere yerleşen 150 Suriyeli aileye yardımda bulundu.

Bab'dan kaçan Suriyelilere yardım

İnsani Yardım Vakfı, Bab'daki DEAŞ zulmünden kaçarak çevre köylere yerleşen 150 Suriyeli aileye yardımda bulundu.

18 Şubat 2017 Cumartesi 13:51
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Bab'dan kaçan Suriyelilere yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab bölgesinden kaçıp çevre köylere yerleşen 150 Suriyeli aileye gıda, bebek paketi ve battaniye yardımı yaptı.

Bab bölgesindeki terör örgütü DEAŞ zulmünden kaçan çoğunluğu kadın ve çocuk Suriyeliler, yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla muhaliflerin kontrolündeki çevre köylere sığınıyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgede derme çatma çadırlarda hayatlarını sürdüren Suriyelilere en büyük desteği Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler veriyor.

DEAŞ'tan kaçan Suriyelilere yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Koordinatörü Ömer Koparan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bab'ın çevresindeki köylere yardım dağıtmaya geldiklerini söyledi.

Koparan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürlüğüne kavuşan Susyan, Hazvan ve Kefran köylerinde yaşayan ve Bab'dan kaçan ailelere ulaştırdıkları yardımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Köylerdeki ailelerin gıda ve ısınma ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. El Bab'ın çevresindeki 150 aileye gıda kolisi, bebek bezi, bebek paketi ve battaniyelerden oluşan yardımları ulaştırdık. Şu an Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, El Bab içerisinde kontrolü sağlamaya çalışıyor. Bunun yanında El Bab'dan DEAŞ zulmünden kaçan insanlar tekrar El Bab'a girmek üzere çevre köylerde bekleyişini sürdürüyor."

"Geldiğimiz yollar mayınlarla doluydu"

İHH'nın yardım ulaştırdığı bölgeye sığınanlar arasında sadece Bab'dan değil DEAŞ'ın kontrolündeki başka yerlerden kaçanlar da bulunuyor.

Rakka kentinin batısındaki Takka ilçesinden geldiklerini söyleyen Suriyeli Ali Ubeyid Şakir, "Özgür Suriye Ordusu mensupları bizi çok iyi karşıladı. Bize gerekli insani yardımlarda bulundular. Şimdi de İHH bize yardımcı oluyor." dedi.

DEAŞ'tan kaçarken büyük zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden Şakir, "Geldiğimiz yollar mayınlarla doluydu. Allah'a şükür sağ salim buraya ulaştık. Rehber öncülüğünde geldiğimiz için bize bir şey olmadı." diye konuştu.

Şakir, terör örgütü DEAŞ'ın elindeki bölgelerde sivillere büyük baskı olduğunu belirtirken, "Şu anda halk, örgütün olduğu bölgelerden kaçıyor. DEAŞ, halka büyük zarar verdi. DEAŞ'ın olduğu bölgelerde savaş ve ölüm var." ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Bab'ın büyük bölümünde kontrolün sağlandığı ve arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İHHDeaşSuriyeHalep
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