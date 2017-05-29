Bab'da ramazan etkinliği bir başka

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatında terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldıktan hayatın normale dönmeye başladığı Bab ilçesi, ramazan hareketliliği yaşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 23 Şubat'ta Halep'in kuzeydoğusundaki Bab ilçesini DEAŞ'tan temizlemişti.

"Nüfusu 85 bine ulaştı"

Üç sene DEAŞ kontrolünde kalan Bab'ta her geçen gün hareketlilik artıyor. İlçenin nüfusu, 85 bine ulaştı.

Ramazan ayının gelmesi de Bab'a canlılık getirdi. Halk, ilçe merkezindeki çarşı ve pazarlarda iftar ve sahur için alışveriş yapıyor.

Halkın meyve, baklagil ve meşrubat tezgahlarından güven içinde alışveriş yaptığını gözleniyor.

"Ramazan'da hareketlilik iki katına çıktı"

Kebabıyla meşhur Bab'ta kebapçılar, iftara doğru tezgahlarını açarak sipariş almaya başlıyor.

Bab'ın kebap ustalarından Rifat el İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bab, her gün kalabalıklaşıyor. Ramazan ayının başlamasıyla kentteki hareketlilik iki katına çıktı'' dedi.

Çevre ilçelerden Bab'a çok sayıda tüccar ve esnafın gelerek alışveriş yaptığını vurgulayan İbrahim, ''Buradaki ramazan hareketliliği başkadır. Burası küçük Halep'tir.'' ifadesini kullandı.

Tatlıcı Raid Arnut, ise bu yıl ki ramazanın, diğer yıllardan farklı olduğuna işaret ederek, DEAŞ gölgesinde ramazana girmedikleri için mutlu olduklarını söyledi.

"Durumumuz iyi"

Daha önceki yıllarda malzeme eksikliği nedeniyle sadece halka tatlı yaptığını aktaran Arnut, şunları ifade etti:

''Halka tatlıya kadayıf gibi çeşitler ekledik, durumumuz iyi. Özgür irademizle teravih namazına gidip geliyoruz. Namaz konusunda bizi sıkıştıran da yok."