Bab'da hayat normale dönüyor

KİLİS - Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Suriye'nin Halep'e bağlı Bab ilçesinde, hayat normale dönüyor.

Suriye'deki iç savaş ve terör örgütü DEAŞ'ın işgali sonrası şehir hayatının bitme noktasına geldiği Halep'in Bab ilçesinden göç etmek zorunda kalarak başta Azez, Afrin ve Münbiç gibi bölgelere gelen sivil halk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'in Bab ilçesine geri dönmeye başladı.

Güvenliğin sağlandığı ilçede, sivil halk bir yandan evlerine dönmenin sevincini yaşarken diğer yandan terör örgütünün ilçede bıraktığı tahribatları onarmak için uğraşıyor.

"Türkiye geldi ve Suriyelilere çok yardım etti"

Bab'daki evlerine dönen Suriyeli Abdulhamid el Recep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk askerlerinin terör örgütü DEAŞ'tan Bab'ı almasının ardından hayatın eskisi gibi normale dönmeye başladığını belirterek, "Türkiye geldi ve Suriyelilere çok yardım etti. Onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey daha iyi olur." dedi.

Halid Hachüseyin de bir hafta önce eve döndüklerini, bundan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Muhammed Mahmud da evlerine döndükleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Ailecek ilçeye geri gelmenin sevincini yaşıyoruz. Çoluk çocuk hep beraber evimizi onarmaya çalışıyoruz. Türk askerlerinden Allah razı olsun, onlar nereye giderse Allah kapılarını açık etsin." diye konuştu.

Ahmed Zaim de terör örgütü DEAŞ Bab'a geldiğinde her şeylerini bırakıp Münbiç'e kaçtıklarını söyledi.