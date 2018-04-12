Azez meclis binası yakınında patlama

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesindeki yerel meclis binası yakınında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi yaralandı.
Azez'deki muhabirlerin bildirdiğine göre, meclis binasının yaklaşık 25 metre yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Patlamada, biri ağır yaralanan 10 kişi, Türkiye'deki hastanelere sevk edildi.
Azez Emniyet Müdürü Ahmet Zeydan olay yerine intikal ederken, çevrede geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alındı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA