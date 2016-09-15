'Azerbaycan'ı kendi çıkarları için kullanmak isteyenler var'

BAKÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni eğitim yılının başlaması dolayısıyla ziyaret ettiği bir okulda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın güçlü bir ülke olduğunu ve kendi imkanlarına güvenerek ileriye gittiğini belirtti.

Dünyada kendi olanaklarıyla yaşayan ülkelerin fazla olmadığını söyleyen Aliyev, hiç kimseden yardım almadan yaşadıklarını, bundan dolayı da her bir Azerbaycanlının gurur duyması gerektiğini kaydetti.

Bugün Azerbaycanlıların kaderinin kendi ellerinde olduğunu vurgulayan Aliyev, gelişmeyi güçlü kılmak için vatanseverlik ve milli değerlerin önemli rolü olduğunu söyledi.

Ülkesinin dünyadaki öneminin arttığına dikkati çeken Aliyev, "Bizim işimize karışmak isteyenlerin sayısı da az değil. Bizim amacımızla onların amacı örtüşmüyor. Biz bağımsızlık, özgürlük ve halkımızın refahını amaçlıyoruz. Bazı dış çevreler ise bize dikte etmeyi, Azerbaycan halkının iradesini kırmayı, daha sonra da Azerbaycan'ı kendi çıkarları için kullanmayı amaçlıyor. Bu ise bizim için felaket olur." dedi.

Dışarıdan yönetilen ülkelerin dağıldığını, dış baskıya karşı direnç gösteremeyen ülke ve halkların yok olduğunu hatırlatan Aliyev, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son 10 yılda Ortadoğu'da milyonlarla insan hayatını kaybetti. On milyonlarla insan sakat kaldı, ülkesini terk etti. Ülkeler, altyapıları yok oldu. Bunu yapanlar dış güçlerdir. Bizim gençlerimiz de bu gerçekleri bilmelidir. Kendi yolumuzla gittiğimiz için, kimseye baş eğmediğimiz için, ulusal çıkarlarımızı koruduğumuz için ve halkın çıkarlarını her şeyden üstün tuttuğumuz için bize baskılar artıyor. Bugün ben bu politikayı yürütüyorum ve hiçbir güç beni bu yoldan döndüremez."