Azerbaycan'dan Fransa'ya uyarı

BAKÜ - Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Elman Abdullayev tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın işgal olunmuş Yukarı Karabağ bölgesine Azeri makamlarının izni olmadan giriş yapan üç Fransız senatörün istenmeyen adam ilan edildiğini ve Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği tarafından Fransa'ya nota verildiği belirtildi.



Elman Abdullayev, Fransa'ın AGİT Minsk Grubu eş başkanlığı yaptığını hatırlatarak bu tür ziyaretlerin sorunun çözümüne bir katkı yapmayacağı gibi tam aksine sorunu daha da zorlaştıracağını söyledi. Azerbaycan'ın bu konudaki tutumunun net ve değişmez olduğunu vurgulayan Abdullayev, "Eğer yine bu şekilde kimse Azerbaycan yönetiminden izinsiz Yukarı Karabağ'a giderse istenmeyen adam ilan edilecektir. Her bir senatör unutmamalıdır ki, onların bu tutumu ülkelerinin sorunun çözümü için yaptığı aracılık misyonuna ters düşmektedir. Maalesef, bu senatörler, Yukarı Karabağ'ın uzlaşmaya yanaşmayan Ermeni topluluğunun oyununa gelmişlerdir" dedi.