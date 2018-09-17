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Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikata başladı

Azerbaycan ordusu, 20 bin askerin katıldığı geniş kapsamlı tatbikata başladı.

Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikata başladı

Azerbaycan ordusu, 20 bin askerin katıldığı geniş kapsamlı tatbikata başladı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:49
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Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikata başladı

BAKÜ 

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plan uyarınca Savunma Bakanı Zakir Hasanov komutasında düzenlenen tatbikata ordunun çeşitli komutanlıklarına bağlı birliklerin katıldığı bildirildi.

Farklı bölgelerde 20 bin askerin katılımıyla yapılan tatbikatta temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenlenecek ve yeni silahlar denenecek.

Tatbikatta 200'den fazla tank ve zırhlı araç, 120'den fazla füze ve top sistemi, yaklaşık 30 uçak ve helikopter yer alıyor.

Tatbikat, 22 Eylül'e kadar devam edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan OrdusuTatbikat
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