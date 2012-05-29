Azerbaycan Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Sheraton Otel'de düzenlenen resepsiyona, Enerji Bakanı Taner Yıldız başta olmak üzere, yerli ve yabancı çok sayıda siyasetçi ve asker katıldı.

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Faik Bağırov, Azerbaycan devletini kurmak ve yaşatmak için çok ağır bedeller ödendiğini söyledi. Özellikle Haydar Aliyev döneminde devrim niteliğinde reformlar yapıldığını belirten Bağırov, şöyle devam etti:

''Uluslararası hukukun çiğnenerek topraklarımızın bir bölümünün işgal edilmesine rağmen, devletimiz her geçen gün güçleniyor. Uluslararası alanda da saygı duyulan bir devlet haline geldik. Nitekim, 155 devletin desteğini alarak BM Güvenli Konseyi Geçici Üyeliği'ne seçilmemiz, uluslararası alanda artan etkimizin ve saygınlığımızın en net göstergesidir. İşgal altındaki topraklarımızla ilgili alınan tüm uluslararası kararlar, Azerbaycan'ın tezlerini destekliyor. Çünkü uluslararası hukuka saygı çerçevesinde, dış politikamızı inşa ediyoruz.''



''Kardeş ülke Azerbaycan için buradayız''

Resepsiyonda yaptığı konuşmaya, ''Kardeş ülke Azerbaycan içi buradayız'' ifadesiyle başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, şunları söyledi:

''Diğer Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ülkelerinden farklı olarak, bağımsız Azerbaycan'ın temelleri 28 Mayıs 1918'de Gence'de atılmıştır. Mehmet Emin Resulzade'nin 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' sözleri hala hafızamızdadır. Geçen süreç içinde Azerbaycan giderek güçlenen, uluslararası alanda saygı gösterilen bir devlet haline geldi. Azerbaycan'ın uluslararası alanda artan bu başarısı bizleri de sevindirmektedir.''

Konuşmasında Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan toprağı olan Yukarı Karabağ bölgesine yönelik açıklamalarda da bulunan Yıldız, ''20 yıldır Azerbaycan'ın kanayan yarasının çözümü için gayretimiz devam etmektedir'' dedi.

Haydar Aliyev'in ''Bir millet iki devlet'' sözüne atıf yapan Yıldız, ''Bu sözün son örneğini, Bakü'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda gördük. İki ülke de birbirine 12 tam puan verdi'' diye konuştu.