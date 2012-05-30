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Azerbaycan İran'a nota verdi

Azerbaycan, İran'da alıkonulan iki Azerbaycan vatandaşı genç şairle ilgili olarak İran'a nota verdi. Notaların, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Konsolosluğu aracılığıyla gönderildiği bildirildi.

Azerbaycan İran'a nota verdi

Azerbaycan, İran'da alıkonulan iki Azerbaycan vatandaşı genç şairle ilgili olarak İran'a nota verdi. Notaların, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Tebriz Konsolosluğu aracılığıyla gönderildiği bildirildi.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 09:52
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Azerbaycan İran'a nota verdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, bir şiir yarışması için İran'a giden iki genç şair Şehriyar del Gerani (Hacızade) ve Ferit Hüseyin'in, 2 Mayıs'ta Tebriz'de sivil giyimli şahıslar tarafından alıkonulduğu, fakat bu olayın İran makamları tarafından resmi olarak teyit edilmediği belirtildi.

Basın mensuplarına bilgi veren Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Elman Abdullayev, İran yetkili makamlarından konuyla ilgili defalarca bilgi talep ettiklerini fakat girişimlerinin sonuçsuz kaldığını söyledi.

Abdullayev, yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinin öncelikli görevinin Azerbaycan vatandaşlarının sorunlarını çözmek olduğunu belirterek, "İki genç vatandaşımızın vatana dönmesi için bütün olanaklarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. Her bir vatandaşımız bizim için değerlidir" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 01:54
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
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