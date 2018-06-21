Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95165
ALTIN
192.767
DOLAR
4.7410
STERLİN
6.2700
EURO
5.4733
Instagram'a yenilik
Instagram'a yenilik
"YAVAŞTAN İLERLE"
"YAVAŞTAN İLERLE"
Seçime 3 gün kaldı
Seçime 3 gün kaldı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Dünyanın 'en cömert ülkesi'
Dünyanın 'en cömert ülkesi'

Azerbaycan-İran sınırında çatışma

Azerbaycan-İran sınırında, gece saatlerinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan bir grup, sınır muhafızlarıyla çatıştı. Olayda bir Azerbaycan askeri yaralandı.

Azerbaycan-İran sınırında çatışma

Azerbaycan-İran sınırında, gece saatlerinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan bir grup, sınır muhafızlarıyla çatıştı. Olayda bir Azerbaycan askeri yaralandı.

21 Haziran 2018 Perşembe 15:26
0 Okunma
Azerbaycan-İran sınırında çatışma

Azerbaycan-İran sınırında sınır muhafızlarıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grup arasında çıkan çatışmada bir Azerbaycan askeri yaralandı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde İran-Azerbaycan sınırında bazı kişilerin yasa dışı yollarla Azerbaycan'a geçiş yapma girişiminde bulundukları bildirildi.

Sınır muhafızlarınca tespit edilen kişilerin "dur" ihtarına silahla karşılık verdikleri ve açılan ateşle Azerbaycanlı bir askerin yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan sınır muhafızlarının karşı ateş açmasıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grubun geri kaçtığı kaydedildi.

Göğüs, el ve bacağından kurşun yarası alan askerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.

Yaralı askere Devlet Sınır Hizmeti Komutanı Elçin Guliyev'in emriyle 3. dereceli "askeri hizmet" madalyası verildiği belirtildi.

Sınırı geçmeye çalışan kişilerin kim oldukları konusunda bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycanİran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran Aden Körfezi'ne savaş gemisi gönderdi
İran Aden Körfezi'ne savaş gemisi gönderdi
Modi, 50 bin kişiyle yoga yaptı
Modi, 50 bin kişiyle yoga yaptı
AİHM, Breivik'in başvurusunu reddetti
AİHM, Breivik'in başvurusunu reddetti
"Ya AB kuralları değiştirir ya da hayır diyeceğiz"
"Ya AB kuralları değiştirir ya da hayır diyeceğiz"
"ABD ile pazarlık yapmayacağız"
"ABD ile pazarlık yapmayacağız"
Trump ve ABD Kongresi, OPEC üzerindeki baskıyı artırıyor
Trump ve ABD Kongresi, OPEC üzerindeki baskıyı artırıyor
Irak Anayasa Mahkemesinden 'seçim' kararı
Irak Anayasa Mahkemesinden 'seçim' kararı
Uluslararası örgütler Nikaragua'ya davet edildi
Uluslararası örgütler Nikaragua'ya davet edildi
AB mülteci akınına çözüm arayışında
AB mülteci akınına çözüm arayışında

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ