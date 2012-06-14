Ayrımcılığın hedefi Müslüman kadınlar

STRASBOURG -

Avrupa Konseyi

Parlamenterler Meclisi (AKPM) tarafından hazırlanan bir raporda, Avrupa ülkelerinde Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığın arttığı uyarısı yapıldı. Raporda, Avrupa'da Müslüman kadınların kamu yaşamına etkili bir şekilde katılmasına imkan verilmesi için gerekli bütün pozitif önlemlerin alınması istendi.

