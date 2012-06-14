Ayrımcılığın hedefi Müslüman kadınlar

AKPM Ayrımcılığı Önleme ve Eşitlik Komitesi üyesi Sosyalist Rum parlamenter Athina Kyriakidou tarafından kaleme alınan raporda, "Avrupa ülkelerinde Müslüman kadınların dini inançları yüzünden, klişeleşmiş ön yargıların kurbanı oldukları" belirtilerek, "Müslüman kadınların özel yaşamlarında ve kamu yaşamında mağdur olmalarının önüne geçecek tedbirlerin acilen alınması" istendi.
Müslüman kadınların sadece töre cinayetleri ile başörtüleri ve giyimleri nedeniyle Avrupa'da özellikle seçim dönemlerinde gündeme getirilmelerini eleştiren raporda, bu yaklaşımın sorunların çözümünde yapıcı bir rol oynamadığı uyarısı yapıldı.
AA