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Ay'a ilk özel şirket uçuşu yakın

Google'ın Lunar Xprize yarışmasına katılan şirketlerden Moon Xpress, Ay'a uzay aracı indirmesi için gerekli fonu buldu.

Ay'a ilk özel şirket uçuşu yakın

Google'ın Lunar Xprize yarışmasına katılan şirketlerden Moon Xpress, Ay'a uzay aracı indirmesi için gerekli fonu buldu.

17 Ocak 2017 Salı 15:34
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Ay'a ilk özel şirket uçuşu yakın

Florida Today'in haberine göre, merkezi Cape Canaveral'da bulunan teknoloji şirketi Moon Express'in kurucu ortağı ve üst yöneticisi Bob Richards yaptığı açıklamada, şirketin, Ay'a küçük uzay aracı gönderecek yeterli kaynağı sağladığını belirtti.

Richards, Dünya'nın uydusuna uzay aracı göndererek düşük maliyetli Ay keşifleri dönemini başlatmak istediklerini kaydetti.

"45 milyon doların üzerinde toplandı"

Özel yatırımcılardan ve girişim fonlarından 45 milyon doların üzerinde para topladığını açıklayan şirket, uzaya göndereceği MX-1E adlı çamaşır makinesi büyüklüğündeki aracı test etmek için Cape Canaveral Hava Gücü İstasyonundaki Delta II fırlatma tesisini restore etmeye başladı.

Moon Express geçen yıl, Ay'a ticari seyahat izni alan ilk özel şirket olmuştu.

Yıl sonunda fırlatılacak

MX-1E'nin, bu yıl sonunda fırlatılması planlanıyor.

Google'ın Lunar XPrize yarışmasında, Ay'a ilk uzay aracını gönderecek, ay yüzeyinde 500 metre gidecek ve dünyaya yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve görüntü aktaracak birinci özel şirket 30 milyon, ikinci şirket de 5 milyon dolar ödül kazanacak.

Lunar XPrize'a Hindistan'dan katılan tek takım olan Team Indus, Ay'a göndereceği uzay aracını Hindistan Uzay Araştırma Kuruluşunun roketiyle aralık ayında fırlatmayı hedefliyor.

AA

Son Güncelleme: 17.01.2017 15:47
Anahtar Kelimeler:
Aya özel UçuşAy Uçuşu
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