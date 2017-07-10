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Avusturya’dan Zeybekci’nin ziyaretine engel

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, "güvenlik" gerekçesiyle Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin Viyana’da düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Etkinliği'ne katılmasını engelledi.

Avusturya’dan Zeybekci’nin ziyaretine engel

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, "güvenlik" gerekçesiyle Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin Viyana’da düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Etkinliği'ne katılmasını engelledi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:05
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Avusturya’dan Zeybekci’nin ziyaretine engel

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, "güvenlik" gerekçesiyle Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin Viyana’da düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Etkinliği'ne katılmasını engelledi.

 anasayfa > dünya 10.07.2017     

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VİYANA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Etkinliği'ne katılmak üzere bu ülkeye ziyarette bulunmasına "güvenlik" gerekçesiyle izin verilmedi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeybekci’nin ikili görüşmelerde bulunmak üzere ülkelerine her zaman ziyarette bulunabileceği ancak topluma açık bir yerde yapacağı konuşmanın Avusturya’da düzen ve güvenliği tehlikeye sokabileceği ileri sürüldü.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya şubesi tarafından 16 Temmuz’da yapılması planlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Etkinliği"ne Ekonomi Bakanı Zeybekci de davet edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvusturyaViyanaGüvenlikEkonomi Bakanı Zeybekci
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