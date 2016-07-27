Avusturya'da darbe karşıtı Türklere bayrak yasağı

Avusturya’nın Wiener Neustadt Belediye Başkanı Klaus Schneeberger, Türk sivil toplum örgütleri ve toplu konut yönetimlerine gönderdiği mektupta, evlere ve balkonlara asılan Türk bayraklarının kaldırılmasını istedi.

Türk bayrağı asılmasının Türkiye siyasetinin Avusturya'ya taşınması anlamına geldiğini ileri süren Schneeberger, “Evlerine ve balkonlarına Türk bayrağı asanlara bu bayrakları derhal kaldırmaları çağrısında bulunuyorum. Bu şehri benimsemeyenin burada yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Mektupta, toplu konut yöneticilerinden de kiracıların Türk bayrağı asmasına engel olunması istendi.

"Erdoğan taraftarları ülkeyi terk etmekte serbesttir"

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz ise devlet televizyonu ORF’ye yaptığı açıklamada, darbeye karşı çıkan vatandaşların katıldığı gösterileri eleştirerek, “Türkiye kökenli insanlar, Avusturya'ya karşı sadık tutum göstermeli. Erdoğan taraftarları ülkeyi terk etmekte serbesttir.” ifadelerini kullandı.

Kurz, çifti vatandaş olan Türkler hakkında inceleme başlatılacağını belirterek, "Vatandaşlık yasal kurallar çerçevesinde tabii ki geri alınabilir ve bu konuda mevzuat çok açıktır." ifadesini kullandı.

"Türk kökenlilerin vatandaşlığı iptal edilsin" çağrısı

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisinin (FPÖ) cumhurbaşkanı adayı Norbert Hofer, Türk kökenlilerin Avusturya vatandaşlığının iptal edilmesini isterken, Yeşiller Partisi Viyana Eyaleti Sözcüsü Joachim Kovacs ise darbe karşıtı protestolarda kullanılan "bozkurt" selamının yasaklanmasını talep etti.

Avusturya'da, terör örgütü PKK yandaşları bez parçalarıyla serbestçe propaganda yapabiliyor.