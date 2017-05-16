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Avusturya erken seçime gidiyor

Merkez sağ parti Genel Başkanı Kurz'un başbakan yardımcılığını üstlenmemesi koalisyon ortakları arasında gerginliğe neden oldu. Ülkede ekim ayının ilk yarısında erken seçimlerin yapılması planlanıyor.

Avusturya erken seçime gidiyor

Merkez sağ parti Genel Başkanı Kurz'un başbakan yardımcılığını üstlenmemesi koalisyon ortakları arasında gerginliğe neden oldu. Ülkede ekim ayının ilk yarısında erken seçimlerin yapılması planlanıyor.

16 Mayıs 2017 Salı 16:06
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Avusturya erken seçime gidiyor

Avusturya'da Başbakan Yardımcı ve Halk Partisi (ÖVP) Başkanı Reinhold Mitterlehner'in istifasının ardından ÖVP'nin yeni genel başkanı seçilen Sebastian Kurz'un başbakan yardımcılığı görevini kabul etmeyerek, yerine Adalet Bakanını önermesi, Başbakan Christian Kern tarafından "sorumluluktan kaçmak" olarak yorumlandı.

Kern, bakanlar kurulu toplantısının ardından parlamentoda yaptığı konuşmada, Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Kurz'un başbakan yardımcılığı görevini yürütmek istememesine ilişkin, "Bizim bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var. Benim kanaatim kimse Avusturya'yı kullanamaz." diye konuştu.

Başbakan Kern, ÖVP'nin başbakan yardımcılığı görevi için Adalet Bakanı Wolfgang Brandstetter'ı, Maliye Bakanlığı görevi için de Harald Mahrer'in getirilmesi teklifini kabul ettiğini bildirdi.

ÖVP'nin yeni genel başkanı seçilen Sebastian Kurz ise erken seçimlere kadar yasaların parlamentoda sağlanacak çoğunlukla çıkartılacağını, bu nedenle başbakan yardımcılığı görevini kimin üstleneceğinin çok fazla önemi olmadığını ifade etti.

Kurz'un koalisyonu yaz sonuna kadar devam ettirip, sonbaharda erken seçimlere gidilmesi yönündeki önerisi başta muhalefet partileri olmak üzere koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) tarafından da kabul edildi.

Muhalefet partilerinin yöneticileri bir araya gelerek, erken seçimin ekim ayının ilk yarısında yapılması için yarın meclise yazılı başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Koalisyonu oluşturan taraflar da muhalefetin erken seçime ilişkin yaptığı önerinin kendileri için de uygun olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvusturyaErken Seçim
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