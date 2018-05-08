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Avusturya'daki seçmenler 7-19 Haziran'da oylarını kullanacak

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Çarıkçı, YSK tarafından açıklanan seçim takvimi uyarınca, vatandaşların Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluk binalarında 7-19 Haziran tarihlerinde oylarını kullanabileceğini kaydetti.

Avusturya'daki seçmenler 7-19 Haziran'da oylarını kullanacak

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Çarıkçı, YSK tarafından açıklanan seçim takvimi uyarınca, vatandaşların Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluk binalarında 7-19 Haziran tarihlerinde oylarını kullanabileceğini kaydetti.

08 Mayıs 2018 Salı 16:30
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Avusturya'daki seçmenler 7-19 Haziran'da oylarını kullanacak

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Çarıkçı, “Oy kullanmak demokratik bir hak olduğu kadar, aynı zamanda bir vatandaşlık görevidir. Bu çerçevede yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın seçimlerde oy kullanabilmeleri amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve ülkemizin diğer ilgili mercileri tarafından gerekli tüm önlemler alınmakta, düzenlemeler yapılmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu. 

Avusturya’da oy kullanacak Türk seçmenlerin oy kullanımına ilişkin gerekli açıklamaların büyükelçilik ve başkonsolosluklardan tarafından yapıldığını aktaran Çarıkçı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin YSK tarafından açıklanan seçim takvimi uyarınca, vatandaşların Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluk binasında 7-19 Haziran tarihlerinde oylarını kullanabileceğini kaydetti.

Çarıkçı, Avusturya’da oy kullanma saatlerinin ilerleyen günlerde açıklanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde, 30 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde Başkonsolosluklarda oy kullanma işleminin devam edeceğini ifade eden Çarıkçı, gümrük kapılarında ise 30 Haziran Cumartesi günü TSİ 08.00’den 8 Temmuz Pazar günü TSİ 17.00’ye kadar oy kullanma işleminin süreceği bilgisini paylaştı.

Çarıkçı, yurtdışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının, yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadıklarını 02-12 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 16.00’ya kadar YSK’nın “www.ysk.gov.tr” adresindeki “Yurtdışı Seçmen Sorgulama” sayfasından kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edebileceklerini hatırlattı.

Yurtdışı Seçmen Kütüğü'nde ismi bulunmayanlar ile kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen seçmenlerin söz konusu tarihler arasında ülkedeki 3 Başkonsolosluğa müracaat ederek, işlemlerini yaptırabileceğinin altını çizen Çarıkçı, "Başvuruların, başvuru süresi olan 02-12 Mayıs tarihlerinde yapılması icap etmektedir. Vatandaşlarımız adres beyanlarını ve itiraz başvurularını randevu almaya gerek olmaksızın haftasonları ve resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 10.00-16.00 saatlerinde Başkonsolosluklarımıza yapılabileceklerdir. Haftasonları ve resmi tatil günlerinde sadece seçmen kütüğüyle ilgili işlemler yapılacaktır.”

AA

Anahtar Kelimeler:
ViyanaMehmet Ferden ÇarıkçıAvusturya
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