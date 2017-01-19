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Avusturya'da sığınmacılara karşı önlemler artıyor

Avusturya, trenlerle Slovakya üzerinden gelen sığınmacıları durdurmak için sınıra 100 asker gönderecek.

Avusturya'da sığınmacılara karşı önlemler artıyor

Avusturya, trenlerle Slovakya üzerinden gelen sığınmacıları durdurmak için sınıra 100 asker gönderecek.

19 Ocak 2017 Perşembe 13:16
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Avusturya'da sığınmacılara karşı önlemler artıyor

VİYANA

Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil, Slovakya üzerinden trenlerle gelen sığınmacıları durdurmak için sınıra 100 asker gönderip kontrolleri artıracaklarını söyledi.

Doskozil, basına yaptığı açıklamada, Slovakya-Avusturya sınırının sığınmacıların Avusturya'ya geçmek için kullandığı önemli bir güzergah olduğunu belirterek çok sayıda kişinin özellikle trenlerle yasa dışı olarak Avusturya'ya girdiğini vurguladı.

Sınırda 100'e yakın askeri konuşlandırarak ve trenlerde görevlendirerek kontrolleri artırmak istediklerini ifade eden Doskozil, bu şekilde ülkeye yasa dışı sığınmacı girişini engellemeyi amaçladıklarını söyledi.

Doskozil, kendi isteğiyle ülkeyi terk etmek isteyen sığınmacılara destek olunacağını ve sığınmacı statüsü alamamış kişiler için yeni yerleşkelerin faaliyete geçirileceğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvusturyaSığınmacıönlem
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