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"Avusturya Başbakanı ırkçılığın temsilcisi haline gelmiştir"

AB Bakanı Çelik, Avusturya'nın cami kapatma kararı ile ilgili, "Gelinen noktada, Avusturya Başbakanı İslam düşmanlığının, ırkçılığın temsilcisi haline gelmiştir." dedi.

"Avusturya Başbakanı ırkçılığın temsilcisi haline gelmiştir"

AB Bakanı Çelik, Avusturya'nın cami kapatma kararı ile ilgili, "Gelinen noktada, Avusturya Başbakanı İslam düşmanlığının, ırkçılığın temsilcisi haline gelmiştir." dedi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:15
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"Avusturya Başbakanı ırkçılığın temsilcisi haline gelmiştir"

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avusturya'nın cami kapatma kararı ile ilgili, "Gelinen noktada, Avusturya Başbakanı İslam düşmanlığının, ırkçılığın temsilcisi haline gelmiştir. Herhangi bir camide yanlış buldukları bir olay varsa, bu kolaylıkla diyalog yoluyla çözülebilir." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın darbeci askerlerle ilgili yaklaşımı

Yunanistan'ın darbeci askerlerle ilgili yaklaşımına dair de Çelik, "Darbecileri himaye eden bir ülke haline gelmiştir Yunanistan. Bu adamlar milletimize karşı devletimize karşı silah çekmiş Türkiye'nin düşmanlarıdır." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AB BakanıÖmer çelikAvusturya
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