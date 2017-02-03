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Avustralya’da Trump’ın vize yasağı protesto edildi

Avustralya'da ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı İslam ülkelerinin vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getirmesi protesto edildi.

Avustralya’da Trump’ın vize yasağı protesto edildi

Avustralya'da ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı İslam ülkelerinin vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getirmesi protesto edildi.

03 Şubat 2017 Cuma 15:22
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Avustralya’da Trump’ın vize yasağı protesto edildi

Avustralya'da ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı İslam ülkelerinin vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı getirmesi protesto edildi.

Aralarında İslami kuruluşların da bulunduğu sivil toplum örgütleri tarafından Melbourne, Brisbane ve Adelaide kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Melbourne'daki gösteri, yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla Eyalet Kütüphanesi önünde yapıldı.

Göstericiler, Trump’ın ABD’nin kuruluş ilkelerine aykırı hareket ettiğini dile getirdi.

Yeşiller Partisi lideri Senatör Richard Di Natale, gösteride yaptığı konuşmada Trump’a karşı çıkma zamanının geldiğini belirterek ‘‘Şimdi sessiz kalma değil harekete geçme zamanı. Ayağa kalkıp Trump’a 'bizim isteklerimiz senin isteklerine uymuyor' deme zamanı.’’ ifadelerini kullandı. Trump’ın Müslümanlar ve göçmenler hakkındaki ifadelerini sert sözlerle eleştiren Di Natale, ‘‘Bu sadece ABD'de değil, bütün dünyada İslamofobi dalgaları başlatan bir adım ve beraberce bugün buna 'hayır' diyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kent merkezine doğru yürüyüşe geçen kalabalık,"Nefrete hayır, korkuya hayır", " Müslümanlar hoş geldiğiniz’’, ‘‘Müslümanlara yasağa hayır’’ pankartları taşıdı.

Yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvustralyaDonald TrumpABD
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