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Avustralya'da Suriye'deki katliamlar protesto edildi

Avustralya Suriye Derneği tarafından Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen gösteride Suriye'deki katliamlar protesto edildi.

Avustralya'da Suriye'deki katliamlar protesto edildi

Avustralya Suriye Derneği tarafından Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen gösteride Suriye'deki katliamlar protesto edildi.

01 Eylül 2013 Pazar 14:55
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Avustralya'da Suriye'deki katliamlar protesto edildi

MELBOURNE 

Avustralya Suriye Derneği (ASA) tarafından Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen gösteride Suriye'deki katliamlar protesto edildi.

Melbourne eyalet kütüphanesi önündeki gösteriye, aralarında çok sayıda Türk'ün de bulunduğu yüzlerce kişi katıldı.

Protesto alanında yapılan konuşmalarda, Suriye’deki katliamlara sessiz kalan uluslararası toplumun bu tutumundan vazgeçmesi talep edildi. Katliamların bir an önce durdurulmasını isteyen göstericiler, Birleşmiş Milletler, Rusya ve Çin aleyhine sloganlar attı.

Melbourne Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Said Ajlouni, AA'ya yaptığı açıklamada, Suriye’deki rejimin bir an önce durdurulması gerektiğini, aksi halde daha çok kişinin hayatını kaybedeceğini söyledi.

Dr. Said Ajlouni, şunları kaydetti:

‘‘Buradan uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz; bu konuda bir şeyler yapılması lazım. Esed rejimi ve onun gibiler için uygun cezaların verilmesini istiyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başbakanına söyledikleri güzel sözlerden ve Suriye halkına verdikleri destekten dolayı minnettarız ama bu yetmez. Bizim bunun gibi daha çok desteğe ihtiyacımız var. Suriyelilerin insani yardıma ihtiyacı var.’’ 

"Karınca misali yerimizi belli etmek için buraya geldik’"

Avustralyalı Türklerin yakından tanıdığı tekvando öğretmeni ve bir dönem Avustralya Tekvando Milli Takımı formasını giyen eski olimpiyat sporcusu Burak Hasan’ın babası Cemal Hasan, buraya, Suriye’de ölen masumlar için geldiklerini, yüzlerce, binlerce çocuğun hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Belki fazla faydamız olmaz ama karınca misali yerimizi belli etmek için buraya geldik’’ dedi.

Protestoya katılan çok sayıda Türk çocuktan biri olan Ayşegül Özdemir, Suriyelileri kastederek, ‘‘Onlar için özgürlük istiyoruz. Allah yardımcıları olsun. Artık durdursunlar bunları" diye konuştu.

Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, cadde kenarında duranlara, protesto ve Suriye’de olanlarla ilgili bilgi verdi.

Çok sayıda ülkenin bayrağının taşındığı protestoya katılan Esat Kaya, "Kalbimiz, gönlümüz oradaki kardeşlerimizle. Onlara destek vermek için, Avustralya kamuoyunda gündem oluşturmak için buradayız’’ dedi.

Melbourne şehir merkezinde "Esed istifa" ve "Özgür Suriye" sloganları atan kalabalık, üzerinde kimyasal silah saldırısında yaşamını yitiren çocukların resimlerinin bulunduğu bir tabut taşıdı.

Federation Square meydanına gelen göstericiler, burada da yaklaşık bir saat protestoya devam ettikten sonra olaysız dağıldı.

AA

Son Güncelleme: 01.09.2013 14:56
Anahtar Kelimeler:
Avustralyada Suriyedeki Katliamlar Protesto Edildi
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