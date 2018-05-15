Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101799
ALTIN
186.602
DOLAR
4.4402
STERLİN
5.9942
EURO
5.2738
'İnsanlığın yüz karası'
'İnsanlığın yüz karası'
Buray’ın gizemli aşkı
Buray’ın gizemli aşkı
Eli'nin Öyküsünü Kendisinden Dinliyoruz
Eli'nin Öyküsünü Kendisinden Dinliyoruz
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Beste Yoltay Kelebek Şarkısıyla Dillerde
Beste Yoltay Kelebek Şarkısıyla Dillerde

Avustralya’da ilk teravih namazı kılındı

Avustralyalı Müslümanlar ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için, ülke genelindeki cami ve mescitleri doldurdu.

Avustralya’da ilk teravih namazı kılındı

Avustralyalı Müslümanlar ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için, ülke genelindeki cami ve mescitleri doldurdu.

15 Mayıs 2018 Salı 15:38
0 Okunma
Avustralya’da ilk teravih namazı kılındı

Avustralya’da yaşayan Müslümanlar, yarın başlayacak ramazanın ilk teravih namazını, ülke genelindeki 200’den fazla cami ve mescitte eda etti.

Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman, Melbourne’deki Broadmeadows Camisi’ni doldurdu.

Ramazan dolayısıyla Türkiye’den görevli olarak gelen Ankara Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Bodur, namaz öncesi cemaate orucun faziletleri ve ramazanın önemi konulu vaaz verdi.

Vaazın ardından cemaat, ülkedeki ilk teravih namazını kıldı.

"İnsanlığın geleceği için dua edelim"

Mustafa Bodur, namazın ardından yaptığı açıklamada, ramazan ayının Müslümanların yanı sıra bütün insanlığa hayır getirmesi temennisinde bulundu.

Oruç ibadeti ve Kur’an ayı olarak tanımladığı ramazanı insanların iyi değerlendirmesi için çağrıda bulunan Bodur, "İnsanlığın geleceği için, Müslümanların geleceği için,ailelerimiz için sıkıntıda, darda olanlar için dua edelim." ifadelerini kullandı.

Camiler ramazanda en yoğun günlerini yaşayacak

Ramazanın başlamasıyla yoğun bir çalışma temposuna girecek olan cami ve mescitlerde, teravih namazlarının yanı sıra fitre, zekat, iftar, mukabele, itikaf, hatim, Kur’an sohbetleri, hac ve umre organizasyonları düzenlenecek.

Son verilere göre, Avustralya nüfusunun yüzde 2,6’sını teşkil eden Müslümanların sayısı 604 bin 200.

Müslümanlar, Avustralya’nın çok kültürlülük politikaları kapsamında, kendilerine ait cami ve mescitlerde hem ibadetlerini hem de kültürel faaliyetlerini serbestçe yapabilme imkanına sahip. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AvustralyaIlk Teravih Namazı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İnsanlığın yüz karası'
'İnsanlığın yüz karası'
Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 60'a yükseldi
Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 60'a yükseldi
"Gazze'de yeni bir dalgayla 3. intifada başladı'"
"Gazze'de yeni bir dalgayla 3. intifada başladı'"
Sudan'da kabine değişikliği
Sudan'da kabine değişikliği
Suriye konulu 9. Astana toplantısı devam ediyor
Suriye konulu 9. Astana toplantısı devam ediyor
İran'dan nükleer anlaşmayla ilgili ortak komisyon talebi
İran'dan nükleer anlaşmayla ilgili ortak komisyon talebi
Fransa'dan ABD'ye çağrı
Fransa'dan ABD'ye çağrı
Katalonya ayrılıkçı iddiasını sürdürecek bir başkan seçti
Katalonya ayrılıkçı iddiasını sürdürecek bir başkan seçti
"Kudüs’ün hukuki ve siyasi statüsünün değiştirilmesi kabul edilemez"
"Kudüs’ün hukuki ve siyasi statüsünün değiştirilmesi kabul edilemez"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ