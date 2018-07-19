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Avustralya'dan Papa'ya başpiskoposu görevden al çağrısı

Başbakan Malcom Turnbull, sorumluluk alanındaki kilise bölgesindeki pedofili iddialarını polise bildirmediği için hüküm giyen Adelaide Başpiskoposunun görevden alınmasını istedi.

Avustralya'dan Papa'ya başpiskoposu görevden al çağrısı

Başbakan Malcom Turnbull, sorumluluk alanındaki kilise bölgesindeki pedofili iddialarını polise bildirmediği için hüküm giyen Adelaide Başpiskoposunun görevden alınmasını istedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:15
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Avustralya'dan Papa'ya başpiskoposu görevden al çağrısı

Avustralya Başbakanı Malcom Turnbull, Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa Franciscus'a, Katolik rahiple ilgili cinsel taciz iddialarının üstünü örttüğü ortaya çıkan Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson'ı görevden alma çağrısı yaptı.

Başbakan Turnbull, 1970'li yıllarda sorumluluğunda bulunan Sydney'in kuzeyindeki Hunter Valley bölgesindeki bir kilisede iki papaz yardımcısı çocuğu taciz eden pedofil rahiple ilgili iddiaları polise bildirmediği için hüküm giyen Başpiskopos Wilson'ın görevinde kalmaması gerektiğini belirtti.

Turnbull, "Daha önce çok sayıda lider onu istifaya çağırdı, istifa etmesi gerektiği açık. Bence Kilise'nin nihai otoritesi (Papa) inisiyatifi ele alarak onu görevden almalı." dedi.

Wilson, daha önce yaptığı açıklamada istifa çağrılarına karşılık olarak, davanın temyiz süreci sonuçlanana kadar istifa etmeyi düşünmediğini belirtmişti.

Avustralya'da Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada 1950-2010 yılları arasında ülkede görev yapan Katolik rahiplerin yüzde 7'si hakkında cinsel taciz iddiaları olduğu ortaya çıkmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvustralyaMalcom TurnbullKatolik KilisesiPapa FranciscusAdelaide Başpiskoposu Philip Wilson
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