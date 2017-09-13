Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108992
ALTIN
146.715
DOLAR
3.4516
STERLİN
4.5621
EURO
4.1098
Çalımbay'dan Eto'o ve Nasri açıklaması
Çalımbay'dan Eto'o ve Nasri açıklaması
Mirasımız Kudüs 1. Uluslararası Karikatür Yarışması'na başvuruları devam ediyor
Mirasımız Kudüs 1. Uluslararası Karikatür...
Adana'da fil kalıntıları bulundu
Adana'da fil kalıntıları bulundu
Medipol Başakşehir'in rakibi Ludogorets
Medipol Başakşehir'in rakibi Ludogorets
'Kanserin çözümü belki de gözümüzün önünde'
'Kanserin çözümü belki de gözümüzün...

Avustralya'da 'tatlı ayrana' yoğun ilgi

Türk girişimci Özdemir, ayranı ekşi bulan Avustralyalıların talepleri üzerine çikolatalı-muzlu, karpuzlu ve çikolata-kahveli tatlı ayran üretti.

Avustralya'da 'tatlı ayrana' yoğun ilgi

Türk girişimci Özdemir, ayranı ekşi bulan Avustralyalıların talepleri üzerine çikolatalı-muzlu, karpuzlu ve çikolata-kahveli tatlı ayran üretti.

13 Eylül 2017 Çarşamba 17:48
0 Okunma
Avustralya'da 'tatlı ayrana' yoğun ilgi

MELBOURNE

Sydney Fuar ve Kongre Merkezi’nde 11-14 Eylül'de düzenlenen fuarda Türk kökenli Avustralyalı iş adamı İbrahim Özdemir tarafından üretilen ve marketlerde yerini alan probiyotik tatlı meyveli ayranlar tüketiciye sunuldu.

Melbourne'da süt ve süt ürünleri üretimi yapan iş adamı Özdemir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geleneksel tattaki ayranların Avustralyalılar tarafından ekşi bulunarak yeteri kadar tüketilmemesi üzerine probiyotik meyveli ayran çeşitlerini ürettiklerini söyledi.

Aromalı içecekleri tercih eden Avustralyalıların damak tadına uygun olarak, karpuzlu, çikolatalı-muzlu ve çikolata-kahveli olarak üretilen tatlı ayranların büyük ilgiyle karşılandığını belirten Özdemir, "Avustralyalılar ayranı seviyor ama her zaman 'keşke aromalı olsa' dediler. Oradan yola çıktık ve aromalı ayran çeşitlerini çıkarttık, karpuzlu, çikolatalı-muzlu ve moka dedikleri çikolata-kahveli burada çok ilgi görüyor." dedi.

Probiyotik içeceklere ilgi arttı
Dünya genlinde son yıllarda, sindirimi kolaylaştıran probiyotik bakteriler eklenerek üretilen organik içeceklere ilginin arttığını ifade eden Özdemir "Probiyotik içeceklere çok büyük bir akın var, biz de ayranı aromalı yapıp faydalı bir şekilde insanlara sunalım istedik. O yönden gerçekten çok güzel, gelen tepkiden çok memnunuz, yabacılar çok beğeniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tatlı ayranları deneyen ziyaretçilerden Bruce Simons, "Yoğurt çok lezzetli, çikolatalı muzlu olanı denedim, akıcı bir tadı var, çok tatlı değil, çok lezzetli buldum. Organik kefiri de denedim, onu hiç denememiştim marketlerde daha çok görüyorum. Etkileyici güzel bir tadı var." yorumunu yaptı.

Vlacia Cobrodova da "Güzel, biraz mayhoş bir tadı var, yoğurtlu çok güzel bir tat." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AvustralyaTatlı AyranYoğun Ilgiönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'nin yüzde 37'si PKK/PYD ile DEAŞ işgalinde
Suriye'nin yüzde 37'si PKK/PYD ile DEAŞ işgalinde
Suriye'deki "Savaşın Bedeli" 226 milyar dolar
Suriye'deki "Savaşın Bedeli" 226 milyar dolar
 Bölgesel yönetimin referandumu anayasaya aykırıdır
 Bölgesel yönetimin referandumu anayasaya aykırıdır
Kızılay Başkanı Kınık'tan Arakan çağrısı
Kızılay Başkanı Kınık'tan Arakan çağrısı
İsrail Filistinlilere ait binayı yıktı
İsrail Filistinlilere ait binayı yıktı
IKBY referandumu Irak anayasasına aykırı
IKBY referandumu Irak anayasasına aykırı
Batı Afrika ülkesi Togo'da 180 kişi kayboldu iddiası
Batı Afrika ülkesi Togo'da 180 kişi kayboldu iddiası
Başbakan Yıldırım, Moldova Parlamento Başkanı ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Moldova Parlamento Başkanı ile görüştü
Endonezya’dan Arakanlı sığınmacılara 34 ton yardım
Endonezya’dan Arakanlı sığınmacılara 34 ton yardım

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ