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Avustralya'da sörfçü köpek balığı saldırısından yaralı kurtuldu

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde köpek balığının saldırısına uğrayan 43 yaşındaki erkek sörfçü yaralı kurtuldu.

Avustralya'da sörfçü köpek balığı saldırısından yaralı kurtuldu

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde köpek balığının saldırısına uğrayan 43 yaşındaki erkek sörfçü yaralı kurtuldu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:16
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Avustralya'da sörfçü köpek balığı saldırısından yaralı kurtuldu

MELBOURNE

Avustralya'nın Yeni Güney Galler polisinden yapılan açıklamaya göre, Ballina kasabası yakınlarındaki Shelley Plajı'nda sörf yapan 43 yaşındaki bir erkek, köpek balığı saldırına uğradı.

Saldırı sırasında bacağından yaralanan ve ismi açıklanmayan sörfçü, köpek balığına sörf tahtası ile vurarak kurtuldu.

Yaklaşık 1,5 metre büyüklüğündeki köpek balığının ısırması sonucunda sol baldırındaki 20 santimetrelik yırtık ile kıyıya ulaşmayı başaran sörfçüye ilk müdahale sahildeki arkadaşları tarafından yapıldı.

Polis Müfettişi Bill McKenna, daha sonra hastaneye kaldırılan sörfçünün hayati tehlikesinin bulunmadığını ve "çok şanslı" olduğunu söyledi.

Olayın yaşandığı Shelley Plajı ve yakınlardaki tüm plajların 24 saat boyunca kapalı tutulacağını belirten McKenna, söz konusu plajların drone yardımı ile havadan izleneceğini duyurdu. 

Havaların ısınmasıyla saldırılar arttı

Avustralya’da hava sıcaklarının artmasıyla köpek balığı saldırılarında artış görüldü. Queensland eyaletindeki Whitsunday Adası'nda geçen eylül ayında iki kişinin yaralı kurtulmasının ardından dün yaşanan saldırıda kolundan ve bacağından yaralanan 33 yaşındaki doktor Daniel Christidis hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Batı Avustralya eyaletindeki en çok tercih edilen Swanborne Plajı'nda balina ölüsü görülmesi üzerine bölgedeki plajlar muhtemel köpek balığı saldırılarına karşı ikinci bir uyarıya kadar kapatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvustralyaSörfçüKöpek Balığı Saldırı
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