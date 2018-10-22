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Avustralya cinsel taciz mağdurları çocuklardan özür diledi

Başbakan Scott Morrison, kilise, okul ve devlet kurumlarında cinsel tacize uğrayan on binlerce çocuk ve ailelerinden resmi olarak özür diledi.

Avustralya cinsel taciz mağdurları çocuklardan özür diledi

Başbakan Scott Morrison, kilise, okul ve devlet kurumlarında cinsel tacize uğrayan on binlerce çocuk ve ailelerinden resmi olarak özür diledi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:36
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Avustralya cinsel taciz mağdurları çocuklardan özür diledi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, kilse, okul ve devlet kurumlarında cinsel tacize uğrayan on binlerce çocuk ve ebeveynlerinden resmi olarak özür diledi.

Ülkede çocuklara yönelik cinsel tacizleri araştırmak için kurulan Kraliyet Komisyonu, kilise, okul ve devlet kurumlarında binlerce çocuğun cinsel tacize maruz kaldığını geçen yıl hazırladığı raporla tespit etmişti.

Komisyonun 2012-2017 yıllarında beş yıllık bir araştırma sonucu hazırladığı raporda mağdurlardan özür dilenmesi tavsiyesini kabul eden Başbakan Morrison, Federal Parlamentoda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Koruyamadığımız çocuklardan, güvenlerini sarstığımız ebeveynlerden, hala kendilerini toparlayamayanlardan özür diliyorum. Dinlemediğimiz itirafçılardan özür diliyorum. Eşlerden, çocuklardan, bu tacizlerin sonuçlarıyla mücadele etmek durumunda kalan insanlardan özür diliyorum. Geçmiş ve şimdi ki nesillerden özür diliyorum."

Özür konuşmasında duygusal anlar yaşadığı dikkati çeken ve tacizleri ortaya çıkarmayan kurumları eleştiren Başbakan Morrison, “Çocukların ve ebeveynlerin çığlıkları niçin göz ardı edildi? Neden adalet sistemimiz adaletsizliğe karşı kör kaldı? Neden harekete geçmek bu kadar uzun sürdü?” sorularını yöneltti.

Çocuklara tacizde bulunan papazların suçlarını kapatmak için dini kalkan olarak kullandıklarını, tacizi duyan öğretmenin de çocukları korumak yerine tacizci olduğunu dile getiren Morrison, "Günlerce, haftalarca, aylarca, on yıllarca acımasızca devam etti. Çocuklar konuştuğunda (kimseyi) inandıramadılar, suçlar devam etti, hiç bitmeyen bir azap oldu. Bir mağdur bana dedi ki tacizi öğretmene söylediğinde bir sonraki tacizcisi o öğretmen olmuş. Masum güvenleri kırıldı, masumiyete ihanet edildi." diye konuştu.

Ana muhalefet lideri Bill Shorten da özür diledi

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Bill Shorten da çok acı çektiklerini söylediği mağdurlardan özür dilediğini belirterek, "Dövüldüler ve kötüye kullanıldılar, sapkın arzular için kullanıldılar, sevgi ya da nezaket, güven ya da sıcaklık yerine her zaman aç ve her zaman korkutuldular, köle gibi muamele edildi.” dedi.

Dönemim Başbakanı Julia Gillard tarafından 2012 yılında çocuklara yönelik cinsel tacizleri araştırmak için kurulan Kraliyet Komisyonu, Aralık 2017’de tamamladığı raporunda kiliseler, okullar ve spor kulüpleri dahil olmak üzere devlet kurumlarında on binlerce çocuğun cinsel tacize uğradığını ortaya çıkarmıştı.

Komisyon, yaklaşık 5 yıl süren araştırma süresince 42 binden fazla telefon görüşmesi, 26 bin mektup veya elektronik posta ile 8 binden fazla taciz mağduru ve 2 bin 575 görevliyle görüşmelere dayandırarak hazırladığı raporu geçen yıl aralık ayında kamuoyuna açıklamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avustralya Başbakanı Scott MorrisonCinsel Taciz Mağdurları
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