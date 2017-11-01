Avustralya, Aborijinlerin kutsal kayasına tırmanmayı yasakladı

Avustralya, ülkenin yerli halkı Aborijinler için kutsal sayılan ve "Ayers Kayası" olarak bilinen Uluru'ya tırmanışın Ekim 2019’dan itibaren yasaklanacağını duyurdu.

Uluru-Kata Tjuta Milli Parkı Yönetim Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, Avustralya’nın yerli halkı Aborijinlerin hassasiyetleri göz önüne alınarak Uluru kayasına tırmanışın 26 Ekim 2019’dan itibaren yasaklandığı belirtildi.

Uluru'ya tırmanışı yasaklayan kararı "tarihi" olarak tanımlayan Kurul Başkanı Sammy Wilson, kararın oy birliğiyle alındığını kaydetti. Wilson, çok önemli bir bölge olan Uluru'nun "Disneyland gibi bir oyun alanı veya tema parkı olmadığını" vurguladı.

Tırmanışın kayalıkları koruma amacıyla yasaklandığına dikkati çeken Wilson, kararın üzüntüyle değil sevinçle karşılanması gerektiğini söyledi. Wilson, "Toprağın kanunları ve kültürleri var. Turistleri burada ağırlıyoruz. Tırmanışa kapatılması üzüntü değil kutlamaya sebep olmalı." dedi.

Uluru’ya tırmanışın durdurulmasının bölgedeki turizm ekinliklerinin duracağı anlamına gelmediğini aksine ziyaretçilerin yerli halkla daha fazla kültürel deneyimler yaşayacak ortak etkinliklerde yer alacağını dile getiren Wilson, "Başka bir ülkeye seyahat edersem ve kısıtlı bir alan veya kutsal bir site varsa, girmem ya da tırmanmam. Ona saygı duyarım. Uluru için de aynı şey. Turistleri burada ağırlıyoruz. Turizmi durdurmuyoruz, sadece bu etkinliği durduruyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı

Uluru-Kata Tjuta Ulusal Parkı verilerine göre, her yıl 250 binden fazla yerli ve yabancı turist Uluru’yu ziyaret ediyor. 2011-2015 yılları arasındaki ziyaretçilerin sadece yüzde 16'sı Uluru’ya tırmandı. Kötü hava koşulları ve güvenlik nedeniyle zaman zaman tırmanışa kapatılan bölgede, 1950 yılından bu yana 35 kişi hayatını kaybetti.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Uluru, Avustralya’nın en fazla tanınan bölgeleri arasında bulunuyor. Avustralya'nın ortası kısımındaki Uluru-Kata Tjuta Milli Parkı'ndaki Uluru, 348 metre yüksekliğinde ve çevresi yaklaşık 10 kilometrelik kum taşından oluşan kaya formasyonu özelliği taşıyor.

Güneşin ışığına göre farklı renklerde görünen Uluru, şafakta turuncu, gün içinde kahverengi, gün batımında ise kızıl renkleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.