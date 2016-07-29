Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Avrupalı Türkler demokrasi mitinginde birlik olacak

Almanya'nın Köln kentinde 31 Temmuz Pazar günü düzenlenecek Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'ne çeşitli kesimlerden yaklaşık 100 kuruluş destek vereceğini açıkladı.

Avrupalı Türkler demokrasi mitinginde birlik olacak

Almanya'nın Köln kentinde 31 Temmuz Pazar günü düzenlenecek Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'ne çeşitli kesimlerden yaklaşık 100 kuruluş destek vereceğini açıkladı.

29 Temmuz 2016 Cuma 11:06
670 Okunma
Avrupalı Türkler demokrasi mitinginde birlik olacak

 Almanya'nın Köln kentinde 31 Temmuz Pazar günü düzenlenecek Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'ne çeşitli kesimlerden yaklaşık 100 kuruluş destek vereceğini açıkladı.

Köln'de Darbeye Karşı Demokrasi Platformu'nun saat 15.00'te Deutzer Werft'te düzenleyeceği mitinge büyük çatı kuruluşlarının yanı sıra çeşitli kesimlerden dernekler ve sivil toplum kuruluşları destek verecek.

Köln ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD Köln) Başkanı Ahmet Narince, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin çıkarları söz konusu olduğunda, ülkemizin bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğunda ister terör örgütleri olsun ister Ermeni yalanları olsun ister bu hainlerin 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği bu darbe girişimi olsun biz, hepsinin karşısında dim dik duruyoruz." dedi.

Narince, kamuoyunca AK Parti yada Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) mitingi algısı yaratılmaya çalışıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"ADD Köln olarak olayın başından beri içinde oldum, olayları bire bir yaşadım ve kendi düşüncelerimizi, tedirginliklerimizi, kafamızdaki soru işaretlerimizi orada bire bir sordum. Bu kesinlikle herhangi bir partinin bir propagandası yada mitingi olmayacak. 15 Temmuz süreci Türk milletinin bir silkelenme sürecidir."

"Alman basını kara propaganda yapıyor"

Köln Türkleri Dayanışma Platformu (KDTP) Sözcüsü ve Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği (Türk-Ünid) Başkanı Levent Taşkıran da meydanlara çıkıp demokrasi ve hukuk devleti adına bir çağrıda bulunacaklarını dile getirdi.

Bu tür konularda birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Taşkıran, "Tamamen siyaset üstü, partiler üstü, demokrasiye vurgu yapılacak bir miting olacak. Bu mitinge özlelikle Almanya'daki ve Köln çevresindeki tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Darbeye karşı olan ve demokrasiyi savunan kim varsa bu mitinge katılmasını istiyoruz. Burada önemli olan birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir." dedi.

Alman kamuoyunda da konunun yakından takip edildiğini ve bir kesimin mitingin yasaklanmasını dahi dile getirdiğini anlatan Taşkıran, şunları kaydetti:

"Tamamen anti-demokratik, çok yanlış bir kara propaganda yürütülüyor. Pazar günü düzenlenecek etkinlik tamamen siyaset üzeri bir etkinlik. Burada önemli olan hangi parti hangi görüş olduğu değil, burada önemli olan Almanlar da dahil olabilir, demokrasimize nasıl sahip çıkarız, bu önemli. Alman basınının yaptığı kara propaganda kesinlikle tasvip edilemez."

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 11:07
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaFETÖDarbeTürkiyeKölnDarbeye Karşı Demokrasi MitingiKöln Ve Çevresi Atatürkçü Düşünce DerneğiADD Köln
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ