Avrupalı Türkler demokrasi mitinginde birlik olacak

Almanya'nın Köln kentinde 31 Temmuz Pazar günü düzenlenecek Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'ne çeşitli kesimlerden yaklaşık 100 kuruluş destek vereceğini açıkladı.

Köln'de Darbeye Karşı Demokrasi Platformu'nun saat 15.00'te Deutzer Werft'te düzenleyeceği mitinge büyük çatı kuruluşlarının yanı sıra çeşitli kesimlerden dernekler ve sivil toplum kuruluşları destek verecek.

Köln ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD Köln) Başkanı Ahmet Narince, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin çıkarları söz konusu olduğunda, ülkemizin bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğunda ister terör örgütleri olsun ister Ermeni yalanları olsun ister bu hainlerin 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği bu darbe girişimi olsun biz, hepsinin karşısında dim dik duruyoruz." dedi.

Narince, kamuoyunca AK Parti yada Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) mitingi algısı yaratılmaya çalışıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"ADD Köln olarak olayın başından beri içinde oldum, olayları bire bir yaşadım ve kendi düşüncelerimizi, tedirginliklerimizi, kafamızdaki soru işaretlerimizi orada bire bir sordum. Bu kesinlikle herhangi bir partinin bir propagandası yada mitingi olmayacak. 15 Temmuz süreci Türk milletinin bir silkelenme sürecidir."

"Alman basını kara propaganda yapıyor"

Köln Türkleri Dayanışma Platformu (KDTP) Sözcüsü ve Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği (Türk-Ünid) Başkanı Levent Taşkıran da meydanlara çıkıp demokrasi ve hukuk devleti adına bir çağrıda bulunacaklarını dile getirdi.

Bu tür konularda birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Taşkıran, "Tamamen siyaset üstü, partiler üstü, demokrasiye vurgu yapılacak bir miting olacak. Bu mitinge özlelikle Almanya'daki ve Köln çevresindeki tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Darbeye karşı olan ve demokrasiyi savunan kim varsa bu mitinge katılmasını istiyoruz. Burada önemli olan birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir." dedi.

Alman kamuoyunda da konunun yakından takip edildiğini ve bir kesimin mitingin yasaklanmasını dahi dile getirdiğini anlatan Taşkıran, şunları kaydetti:

"Tamamen anti-demokratik, çok yanlış bir kara propaganda yürütülüyor. Pazar günü düzenlenecek etkinlik tamamen siyaset üzeri bir etkinlik. Burada önemli olan hangi parti hangi görüş olduğu değil, burada önemli olan Almanlar da dahil olabilir, demokrasimize nasıl sahip çıkarız, bu önemli. Alman basınının yaptığı kara propaganda kesinlikle tasvip edilemez."