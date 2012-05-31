Avrupalı liderlerle Suriye'yi konuştu

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre görüşmede, bu ay Camp David'de düzenlenen G-8 zirvesindeki ve AB liderlerinin geçen haftaki gayriresmi toplantısındaki tartışmaların devamı niteliğinde, Avrupa'daki gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, liderlerin görüşmede, gelecek ay Meksika'da yapılacak G-20 zirvesinde buluşmaya hazırlanırken, aralarındaki yakın istişareleri sürdürme yönünde mutabık kaldıkları belirtildi.

Beyaz Saray açıklamasına göre, liderler videokonferansta Suriye'deki son gelişmeleri de konuştu. Görüşmede liderler, Suriye'deki rejimin kendi halkına uyguladığı şiddetin sona ermesinin önemi ve ülkede siyasi değişimin hayata geçmesinin aciliyeti noktasındaki ortak perspektiflerini dile getirdi.