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Avrupa'da yatırımcının güveni azaldı

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi Ekonomik Güven Endeksi, temmuzda Almanya ve Avro Bölgesi'nde geriledi.

Avrupa'da yatırımcının güveni azaldı

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi Ekonomik Güven Endeksi, temmuzda Almanya ve Avro Bölgesi'nde geriledi.

14 Temmuz 2015 Salı 14:12
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Avrupa'da yatırımcının güveni azaldı
FRANKFURT

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da temmuz ayında haziran ayına oranla 1,8 puan azalarak 29,7 puana geriledi. 

ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Endeksi, Almanya’da temmuzda haziran ayına oranla 1,8 puan azaldı. Temmuz ayında 31,5 puandan 29,7 puana gerileyen endeksin, 29 puan olması bekleniyordu.

Almanya'da temmuz ayı Cari Durum Endeksi ise hafif yükseldi. Bir önceki ay 62,9 puan olan söz konusu endeks 1 puan artarak 63,9 puana çıktı.  

Avro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi ise söz konusu dönemde 51,1 puanlık beklentiye karşın 11 puan azalarak 42,7 puana düştü. 

"Almanya'nın genel görünümü pozitif" 

ZEW Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin açıklamasında, "Ne Yunan borç krizi ile ilgili sorunlar ne de Çin finans piyasasındaki çalkantılar finans piyasası uzmanlarını fazla etkilemiş değil" ifadesini kullandı.

Fuest, endeksteki hafif gerilemeye karşın Almanya'nın genel ekonomik görünümünün pozitif olmaya devam ettiğini kaydetti. 

AA

Son Güncelleme: 14.07.2015 13:33
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Avrupada Yatırımcının Güveni Azaldı
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