SAKARYA - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koruyucu Türk aile sayısının artırılması için çalıştıklarını söyledi.

Sorunun önüne geçmek için çabaladıklarını, çözüm noktasında Türk ailelerin de üzerine görev düştüğünü belirten Üstün, Avrupa'daki gençlik dairelerinin koruyucu Türk aile bulunamadığı gerekçesiyle çocukları Hristiyan ailelere verdiğini savundu.

"Onların bir gerekçesi var, bunu ellerinden almamız lazım" diyen Üstün, "Avrupa'daki vatandaşlarımız koruyucu aile başvurusunda bulunmadığı için bu çocuklar Hristiyan ailelere veriliyor. Bunun için başvuruda bulunup çocuklarımızı almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Avrupa'da Türk vatandaşlarıyla çeşitli toplantılar yaptıklarına dikkati çeken Üstün, "Bu toplantılarda Türk ailelerimizi koruyucu aile başvurusunda bulunmaya teşvik ediyoruz. Bunun için derneklerin kurulmasını sağlamaya çalıştık. Yavaş yavaş bu konuda farkındalık oluşmaya başladı. Bu konuda önemli oluşumlar başladı artık" ifadesini kullandı.

Almanya ve Hollanda'da Umut Yıldızı Derneği kurulduğuna işaret eden Üstün, Türklerin koruyucu aile olabilmek için dernek aracılığıyla başvuruda bulunduğunu aktardı.

Hollanda'da 5 Türk çocuğunun dernek aracılığıyla başka Türk ailelere verildiğini anlatan Üstün, Avrupa genelinde 30 Türk ailenin koruyucu aile için sıraya girdiğini dile getirdi.