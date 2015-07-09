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Avrupa'da ırkçılık ve İslamofobi'de artış

Avrupa Konseyi'ne göre Avrupa'da ırkçılık, İslamofobi ve antisemitizm ciddi derecede arttı

Avrupa'da ırkçılık ve İslamofobi'de artış

Avrupa Konseyi'ne göre Avrupa'da ırkçılık, İslamofobi ve antisemitizm ciddi derecede arttı

09 Temmuz 2015 Perşembe 13:50
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Avrupa'da ırkçılık ve İslamofobi'de artış

STRASBOURG - Avrupa Konseyi'ne göre Avrupa'da ırkçılık, İslamofobi ve antisemitizm ciddi derecede arttı.

Avrupa Konseyi, Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Komisyonu 2014 raporunu yayımlandı.

Raporla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Avrupa Konseyi Genel Sektereri Thorbjorn Jagland, "Avrupa'nın geleceğini tehdit eden büyük sorun İslamofobi, ırkçılık ve antisemitizmdir" ifadelerini kullanarak siyasi liderlere, giderek artış gösteren bu durumu durdurmaları çağrısında bulundu.

Raporda göre, Ortadoğu'da geçen yıl yaşanan krizler, Avrupa'da ırkçılık, İslamofobi, antisemitizm ve yabancı düşmanlığının artışına neden oldu.

Müslüman göçmenlerin yoğunlukla yaşadığı bazı ülkelerde antisemitist söylemlerin giderek arttığına dikkat çekilen raporda, özellikle genç nesil arasında Yahudi düşmanlığının artış gösterdiğine de özel vurgu yapıldı.

İslamofobinin Avrupa çapında giderek büyüyen bir trend haline geldiğine dikkat çekilen raporda, siyasi liderlerin, terör olaylarını, İslamiyete ve Müslümanlara mal etmeye çalışarak durumu politik bir araca çevirdiğinin gözlendiği de belirtildi.

Raporda, İslam'ın, Avrupa değerleriyle çeliştiği fikrinin yerleştirilmeye çalışmasıyla İslam karşıtı düşüncelerin de giderek toplumda yer bulmaya başladığını da vurgulandı.

Raporda, siyahilerin de Avrupa ülkelerinde ırkçılık ve yabancı düşmanlığına maruz kaldığını, hatta yoğunlukla yaşadıkları ülkelerde bile hala kabul görme sorunu yaşadığına değinildi.

Siyahilerin polis tarafından beyazlara göre daha sık durdurulup kimlik kontrolünden geçirildiğinin altı çizilirken sosyal hizmetlerden yararlanma noktasında beyazlarla aynı haklara sahip olmadıklarına vurgu yapıldı.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2015 12:20
Anahtar Kelimeler:
Avrupaönce Vatan
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