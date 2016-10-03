'Avrupa'da gerçek tehlike faşizm'

Göçmenlerin Avrupa'ya umut yolculuklarında ilk duraklarından biri olan Midilli adasının Belediye Başkanı Spyros Galinos, Avrupa'nın göçmen politikasını eleştirerek, "Duvarlar örmek, sadece yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve faşizmin büyümesine yarıyor. Avrupa'da bugün gerçek tehlike faşizmdir." dedi.

Galinos, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatından sonra adada yaklaşık 6 bin göçmenin tutulduğunu belirtti.

Sığınmacıların savaştan ve sömürüden kaçarak daha iyi bir hayat arayışında olduklarını anımsatan Galinos, "Dünyada birçok hükümet, sığınmacı krizini yönetmeyi başaramadıklarını gösterdi. Kritik bir dönemdeyiz ve liderlere ihtiyacımız var. Ancak liderler, sığınmacı krizini idare etmekte sınıfta kaldılar." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın az sayıda sığınmacıyı bile kabul etmeyi reddederek duvarlar ördüğüne dikkati çeken Galinos, "Duvarlar örmek, sadece yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve faşizmin büyümesine yarıyor. Avrupa'da bugün gerçek tehlike faşizmdir." şeklinde konuştu.

Galinos, Midilli'nin ve Yunanistan'ın göçmen krizindeki tutumundan dolayı örnek teşkil ettiğini, ancak uzun süredir göçmenlerin adada tutulmalarından kaynaklı bazı sorunlar yaşandığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Sığınmacı ve göçmenlerin adada tutulmalarından dolayı halkta ve göçmenler arasında bir korku ve endişe atmosferi var. Bu da durumu tehlikeli hale getiriyor. İnsanlar, bir günde değişmiyor. Bir anda faşiste dönüşmüyor. Bizim toplumumuzda bu hisse yer yok. Son zamanlarda olanlar, artık gücümüzün tükendiğinin göstergesi. Tüm Avrupa'nın yükünü daha fazla taşıyamayız."

Türkiye ve AB arasındaki göçmen mutabakatının yavaş ilerlediğini ve geliştirilmesi gerektiğini savunan Galinos, "Yunanistan, bu mutabakatla şu anda rehin alındı. Rehiniz ve mali olarak zayıf durumdayız." dedi.

"Türk-Yunan ilişkileri mükemmel"

Galinos, göçmen krizinin bir Avrupa meselesi olduğunu vurgulayarak, "Bu meseleyi Avrupa sorunu değil de Türk-Yunan ilişkileriyle alakalı bir sorun olarak yansıtmaya çalışanlar var. Bunu durdurmalıyız. Türk-Yunan ilişkileri mükemmel." şeklinde konuştu.