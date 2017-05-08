Avrupa'ya Fransa dopingi

İSTANBUL - Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, Fransa'da politik riskin azalmasıyla Avro Bölgesinde büyümenin bu yıl sürpriz bir şekilde çıkış yapabileceğini belirtti.

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimini Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron kazandı. Macron’un cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Fransa’nın daha liberal politikalar izlemesi bekleniyor.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, Fransa'daki seçim sonucunun hem Fransa hem de Avrupa için rahatlatıcı olduğunu ifade etti.

Macron'un Fransa'da reform yapmak için ve ülkenin AB ve Avro Bölgesiyle bağlarını kuvvetlendirmesi için büyük bir fırsat yakaladığını aktaran Schmieding, Macron'un AB ve Avro Bölgesi yolunda ilerleme kaydedebileceğini dile getirdi.

Schmieding, Avrupa'da popülist risklerin devam etmesine karşın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de seçimi kazanma şansını artırdığını ifade etti.

"May'in AB ile anlaşma sağlaması zor olabilir"

Brexit'in gerçekleşmesi ve Donald Trump'ın ABD başkanı olmasından sonra Macron'un Avrupa'da entegrasyon ve olumlu değişikliklere de oy verilebileceğini gösterdiğini anlatan Schmieding, "Avrupa'da umut öfkeye galip geldi." ifadelerini kullandı.

Schmieding, Macron'un hızlı bir şekilde reformları gerçekleştirmek istediğini belirtti. Macron'un reformları gerçekleştirebilmek için parlamentoda çoğunluğu sağlaması gerektiğinin altını çizen Schmieding, Macron'un merkez sağdaki cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyacı olduğunu ve merkez sağ cumhuriyetçilerinin de Macron'la birlikte çalışabileceğini aktardı.

Schmieding, Fransa'da politik riskin azalmasıyla Avro Bölgesinde büyümenin bu yıl sürpriz bir şekilde çıkış yapabileceğini belirtti. Avrupa'da AB'nin güçlenmesine odaklanılacağını ifade eden Schmieding, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile anlaşma sağlamasının zor olabileceğini dile getirdi.