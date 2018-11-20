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Avrupa savunma girişimleri NATO'ya alternatif olmamalı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Avrupa'nın savunma girişimlerinin NATO'ya alternatif olmaması gerektiğini açık şekilde ifade ettim. NATO, Avrupa güvenliğinin temel taşı olmaya devam ediyor." dedi.

Avrupa savunma girişimleri NATO'ya alternatif olmamalı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Avrupa'nın savunma girişimlerinin NATO'ya alternatif olmaması gerektiğini açık şekilde ifade ettim. NATO, Avrupa güvenliğinin temel taşı olmaya devam ediyor." dedi.

20 Kasım 2018 Salı 14:17
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Avrupa savunma girişimleri NATO'ya alternatif olmamalı

BRÜKSEL

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanlarını bir araya getiren AB Dışişleri Konseyi öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

NATO ve birlik arasında gelişen ilişkilere dikkati çeken Stoltenberg, NATO ve AB'nin deniz savunmasında ve siber ve hibrit tehditlere karşı iş birliğini artırdığına işaret etti. 

Avrupa'nın savunma alanında girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ve bunların NATO'yu da daha güçlü kılmaya katkı sağlayacağını kaydeden Stoltenberg, "Avrupa'nın savunma girişimlerinin NATO'ya alternatif olmaması ve NATO'nun tekrarı olmaması gerektiğini açık bir şekilde ifade ettim. NATO, Avrupa güvenliğinin temel taşı olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Stoltenberg, İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından NATO'nun savunma harcamasının yüzde 80'inin AB üyesi olmayan NATO ülkelerinden sağlanacağına işaret ederek, "Coğrafyanın önemini yadsıyamayız. Kuzeyde Norveç, güneyde Türkiye ve batıda ABD ve İngiltere Avrupa'nın güvenliği için çok önemli." ifadelerini kullandı.

AB savunma bakanlarıyla Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) tehlikeye atan yeni füzelerini de görüşeceğini belirten Stoltenberg, ABD'nin anlaşmaya sadık kaldığını dile getirerek, Rusya'ya anlaşmaya "tam ve şeffaf" bir şekilde uyma çağrısında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
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