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Avrupa Konseyi'nden Suruç saldırısına kınama

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Saldırıya bir kınamada Avrupa Konseyi'nden geldi

Avrupa Konseyi'nden Suruç saldırısına kınama

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Saldırıya bir kınamada Avrupa Konseyi'nden geldi

21 Temmuz 2015 Salı 13:18
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Avrupa Konseyi'nden Suruç saldırısına kınama

PARİS - Avrupa Konseyi Dönem Başkanı, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Tsrnadak, Suruç’taki terör saldırısını şiddetle kınadı.

Tsrnadak, yaptığı yazılı açıklamada, "Suruç’ta düzenlenen saldırıdan derin üzüntü duydum. Dehşet verici bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum ve sorumluların en kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edilmesini umut ediyorum" ifadesini kullandı.

Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Crnadak, Avrupa Konseyi’nin, Türk halkı ve yetkililerinin bu acı olay karşısında yanında olduğunu ve terörle mücadeledeki kararlılığının süreceğini vurguladı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland da yaptığı açıklamada, Suruç’taki saldırıyı şiddetle kınadı.

Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara geçmiş olsun dileyen Jagland, şunları kaydetti:

"Bütün kalbim, üyemiz olan ve Suriye’deki çatışmalar sırasında çok sayıda göçmeni fedakarlıkla kabul eden Türk halkıyla birlikte."

Avrupa Konseyi’nin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirten Jagland, üye ülkelerin ortak tehdit teröre karşı mücadelesinin kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 12:49
Anahtar Kelimeler:
önce VatanAvrupa Konseyi
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