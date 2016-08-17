'Avrupa Konseyi Türkiye'ye yardım etmeli'

Avrupa Konseyi Göçmenler Özel Temsilcisi Tomas Bocek, sığınmacı ailelerin çocuklarının eğitimi için Türkiye'ye yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

Bocek, Türkiye ziyareti sonrası hazırladığı raporda, "Avrupa Konseyi, Türk yetkililere kamplarda yaşayan sığınmacı ailelerin çocuklarının çeşitli işlerde çalışmalarının engellenmesi ve eğitimlerinin sağlanması konusunda yardım etmeli." ifadelerini kullandı.

Raporda, kamplarda yaşayan sığınmacıların çocuklarını okula gönderme oranının yüzde 85 olduğu ancak bu oranın kampların dışında yaşayanlarda düşük kaldığı vurgulandı.

Konsel kaynakları Türkiye'de kullanılmalı

Kampların dışında yaşayan ve çalışabilecek yaşta olan sığınmacıların iş gücü piyasasına girebilmeleri için Avrupa Konseyi'ne Türkiye ile işbirliği çağrısında bulunulan raporda, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasına ait kaynakların Türkiye'deki sığınmacıların şartlarının iyileştirilmesi için kullanılması gerektiğine işaret edildi.

Raporda, 3,1 milyon kişiyi ağırlayan Türkiye'nin dünyanın en büyük sığınmacı nüfusuna sahip olduğu ve Türkiye'de sığınmacılar için yapılan çalışmaların takdirle karşılandığı belirtildi.

Bocek ayrıca beraberindeki heyetle Türkiye'de 30 Mayıs- 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği ziyaretlerin, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye somut destek sağlayabileceği alanların tespiti için yapıldığını vurguladı.