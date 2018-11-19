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Avrupa hafta sonu sokaktaydı

Avrupa'da hafta sonu çeşitli ülkelerde yapılan gösterilerde, zamlar, hükümet politikaları, yolsuzluk ve ırkçılık protesto edildi.

Avrupa hafta sonu sokaktaydı

Avrupa'da hafta sonu çeşitli ülkelerde yapılan gösterilerde, zamlar, hükümet politikaları, yolsuzluk ve ırkçılık protesto edildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:17
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Avrupa hafta sonu sokaktaydı

LONDRA

Avrupa'da hafta sonu yapılan gösterilerde sokağa çıkan halk, zamlar, hükümet politikaları, yolsuzluk ve ırkçılığı protesto ederken, Fransa'daki yüz binlerce kişinin katıldığı eylemlerde 1 kişi öldü, 227 kişi de yaralandı.

Avrupa'da sokaklar, hafta sonu çeşitli taleplerle yapılan gösterilere sahne oldu. Bazı ülkelerde zamlar, bazı ülkelerde ise ırkçılık protesto edilirken, Fransa ve Yunanistan'daki gösteriler şiddet eylemlerine dönüştü.

Fransa

Fransa'da sendikaların çağrısıyla ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, hükümetin akaryakıta ek vergi getirmesine tepki gösterildi. "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, Paris'in farklı noktalarında sokağa çıktı.

Polis, Porte Maillot ve Bastille Meydanı ile Champs - Elysee Caddesi'nde toplanan göstericileri dağıtmaya çalıştı. Zaman zaman gerginlik yaşanan gösteride polis, eylemcilere, göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

Elysee Sarayı'nın çevresine gelen yaklaşık bin 200 kişi, "Macron istifa" sloganı attı. Polis, saraya girmek için güvenlik bariyerlerini aşmaya çalışan göstericileri, göz yaşartıcı gaz kullanarak engelledi.

Eylemciler, ülke genelinde yüzlerce cadde ve yolu kapattı. İçişleri Bakanlığı, gösterilere yaklaşık 283 bin kişinin katıldığını belirterek, olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 227 kişinin yaralandığını ve 73 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 

Bulgaristan

Bulgaristan'da, başkent Sofya ve başlıca büyük şehirlerde yapılan protestolarla halk, Avrupa Birliğinin (AB) en yoksul üyesi olan ülkedeki yaşam standartlarıyla ilgili hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Sosyal medya üzerinden organize olan göstericiler, ülkedeki başlıca otobanların çeşitli noktalarında trafik akışını geçici olarak engelledi.

Göstericiler, Türkiye'ye açılan Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo ve Hamzabeyli'nin karşısındaki Lesovo gümrük kapılarının yanı sıra Bulgaristan'ın diğer komşuları Romanya ve Sırbistan sınırındaki gümrük ve sınır kapılarını da kuşattı. Gösteriler nedeniyle ülke çıkışlarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Sofya'daki Aleksandar Batenberg Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, yağmurlu havaya rağmen hükümet karşıtı ve Başbakan Boyko Borisov aleyhine slogan atarak, bakanlar kurulu ve parlamento binalarına yürüdü.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 4 binin üzerinde kolluk kuvvetiyle geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çekya

Çekya'nın başkenti Prag'da ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine düzenlenen eyleme binlerce kişi katıldı.

Başbakan Andrej Babis'in istifasını talep eden göstericiler, hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunan birinin başbakan olarak devam edemeyeceğine dikkati çekti. Başbakan Babis ise gösterilerle ilgili yaptığı açıklamada, gösterilerin önceden planlandığını ve başbakanlık görevinden ayrılmayacağını belirtti.

Çekya'da 81 senatörün 59'u Başbakan Babiş'in AB fonlarında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma sonuçlanana kadar görevinden ayrılmasının daha doğru olacağı yönünde tavır almıştı.

Slovakya

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 20 bine yakın gösterici, hükümet karşıtı gösteri düzenledi. "Kadife Devrim" olarak da adlandırılan, 1989'da ülkede gerçekleştirilen devrimin yıl dönümünde başkent Bratislava sokaklarını dolduran binlerce gösterici, gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının geçen yıl öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya tepki gösterdi.

Polisin gösteriyi organize eden çok sayıda kişiye yönelik soruşturma yapmasına karşı çıkan protestocular, yolsuzluklardan arındırılmış, daha çok saygı duyulan bir Slovakya için eylemlerin süreceğini duyurdu. 

İsviçre

İsviçre'de zorunlu sağlık sigortası primlerinin sürekli artması, hafta sonunda ülke genelinde protesto edildi. Ülkenin Fransızca konuşulan Cenevre kentinde binden fazla, Lozan'da ise yüzlerce kişi protestoya katıldı.

Zorunlu sağlık sigortasındaki sürekli artışlar, ayrıca İtalyancanın konuşulduğu Ticino kantonunda da protesto edildi. İsviçre'de 1996'da zorunlu hale getirilen sağlık sigortasında her yıl ortalama yüzde 3,9 artış kaydedildi.

Yunanistan

Yunanistan'da "Albaylar Cuntası" karşıtı öğrenci ayaklanmalarının yıl dönümünde olaylar çıktı. Başkent Atina'da sendikalar, sol gruplar ve çeşitli öğrenci derneklerinin yanı sıra siyasi parti mensuplarından oluşan 10 binden fazla kişi, "17 Kasım Öğrenci Direnişinin" sembolü Atina Teknik Üniversitesinden ABD'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Sorunsuz sona eren yürüyüşün ardından bir grup, gösteriye katılan, hükümetin ana ortağı SYRIZA'dan bakan ve yöneticilere tepki göstererek şişe ve yumurta fırlattı.

Ayrıca Teknik Üniversite çevresindeki sokaklar ve Eksarhia semtinde kendilerini "anarşist" olarak tanımlayan yüzlerce gösterici ile polis arasında arbede yaşandı.

Saatlerce süren olaylarda göstericiler, çöp tenekeleri ve lastiklerle kurdukları bariyerlerin arkasından molotofkokteyli, havai fişek ve taş atarken, polis de göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Polis, ayrıca bahçe demirlerini keserek üniversite binasının içine girmeye çalışan göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.

Atina polisinden edinilen bilgiye göre, saatlerce süren olaylarda 4'ü yabancı uyruklu 19 kişi gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Selanik ile Patras'taki yürüyüşlerin ardından çıkan olaylara da çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu.

İngiltere

İngiltere’nin başkenti Londra’da “Irkçılığa ve Faşizme karşı” yürüyüş düzenlendi. Irkçılığa Karşı Dur Platformunun örgütlediği yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katılırken, göstericiler İslamofobiye karşı pankart ve dövizler de taşıdı.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin merkezi önünden başlayan yürüyüş, Başbakanlık ofisi "10 Numara"nın yer aldığı Downing Street'te sona erdi.

Yürüyüş öncesinde çevreci gruplar da kenti ikiye ayıran Thames Nehri'ndeki bazı köprülerde işgal eylemi yaptı.

Hollanda

Hollanda'da bazı kentlerde düzenlenen festivallerde, Noel Baba'nın yardımcılarını temsili olarak canlandıran kişilerin yüzlerinin tamamen siyaha boyanması, siyahilere yönelik ırkçı unsur taşıdığı gerekçesiyle protesto edildi.

Bazı kentlerde protesto gösterileri, karşıt görüşlü gruplar tarafından engellenmeye çalışıldı, bazı yerlerde de güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Çok sayıda polisin görev yaptığı 18 kentteki gösterilerde, protestoculara karşı çıkan grupların taşkınlık çıkarması üzerine birçok kişi gözaltına alındı.

Çıkan arbede sırasında çok sayıda gösterici de hafif yaralandı. Bazı kentlerde güvenlik gerekçesiyle erken sona erdirilen protestolara katılan göstericiler, polis eşliğinde bölgeden uzaklaştırıldı.

Filistin protestosu

Öte yandan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, İsrail'in katliamlarına karşı Filistin'e destek gösterisi de düzenlendi.

Hollanda Filistin Topluluğu Vakfınca (PGNL) yapılan gösteride, aralarında Hollandalıların da bulunduğu göstericiler İsrail'in katliamlarına dikkati çekmek için Dam Meydanı'nda toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Gazze 12 yıldır abluka altında", "Gazze'nin sınırlarını aç", "Hepimiz Filistinliyiz" ve "Filistin'e özgürlük, İsrail'e boykot" yazılı dövizler taşıdı. 

AA

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AvrupaHafta Sonu
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